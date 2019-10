vor 8 Min.

Arbeitet die Verwaltung zu langsam?

Gablinger Gemeinderäte bemängeln, dass Investitionen nicht erledigt werden

Von Tobias Karrer

Zu wenig Geld für Investitionen ausgegeben: Bei der jüngsten Sitzung der Gablinger Gemeinderäte wurde die Haushaltsführung 2019 kritisiert.

Ursprünglich hatte der Finanzausschuss der Gemeinde für das laufende Haushaltsjahr 409200 Euro für Investitionen in Sanierungen und Unterhalt der gemeindlichen Gebäude verplant. Bisher sind laut Aufstellung des Kämmerers nur etwa 116000 Euro endgültig ausgegeben worden. Das kritisierte der Gemeinderat, obwohl Bürgermeister Karl Hörmann betonte, dass konkret nur ein Betrag zwischen 50000 und 100000 Euro übrig sei. Bei vielen Maßnahmen sei die Endabrechnung noch nicht erfolgt, wie einer Aufstellung des Bauamts zu entnehmen ist.

Hörmann erklärte weiter, dass die Information zur Haushaltsausführung eine Anregung des Gemeinderates war. Die Mitglieder forderten einen Überblick über die abgeschlossenen, geplanten und verschobenen Investitionen ein. Allerdings gebe es bei diesem Thema unterschiedliche Sichtweisen. Auf der einen Seite stehe die Frage, wie viel Geld für eine Maßnahme eingestellt wurde, auf der anderen entsprechende Angebote von Firmen und zu guter Letzt das, was auf der endgültigen Rechnung stehe.

Er versuchte das an einem Beispiel zu erläutern: Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners seien aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren 25000 Euro im aktuellen Haushaltsplan eingestellt worden. Allerdings hätten präventive Spritzmaßnahmen so gut funktioniert, dass der Schädling heuer nur 1000 Euro gekostet habe. Der Bürgermeister betonte auch: „Genauso gibt es natürlich Maßnahmen, bei denen die ursprüngliche Kostenschätzung nicht ausreicht.“ Alles in allem erklärte Hörmann: „Die einzelnen Zahlenwerte sind meines Erachtens vor allem verwirrend.“ Die Verwaltung habe täglich neue Themen auf dem Tisch, zu denen Vergaben stattfinden. Verwirrung war allerdings auch im Gemeinderat spürbar. Gemeinderat Martin Uhl (CSU) zum Beispiel sagte: „Ich verstehe es nicht, und ich glaube auch, dass es unseren Zuhörern heute ähnlich geht.“

Eines schienen die Gemeinderäte allerdings aus dem Dokument herauszulesen, das ihnen die Verwaltung vorgelegt hatte: „Für meine Begriffe wird das, was wir als Gemeinderat eingestellt haben, zu langsam abgearbeitet“, so Uhl. Sein Kollege Erwin Almer (SPD/BU) ärgerte sich vor allem darüber, dass die Aussegnungshalle am Friedhof noch immer nicht wassersicher ist. Er verstehe nicht, warum dieses Anliegen des Gemeinderates noch nicht abgearbeitet sei, obwohl „wir seit Jahren mit dem Wasser in der Aussegnungshalle zu kämpfen haben“.

Gemeinderat Thomas Wittmann (CSM) beruhigte: Die Haushaltsausführung sei nur eine Momentaufnahme, „tendenziell kommen die Rechnungen ja gegen Ende des Jahres“. Bürgermeister Karl Hörmann nahm seine Verwaltung in Schutz: „Für manche Themen haben wir definitiv keine Firma gefunden.“ Außerdem stoße das Bauamt bei der Vielzahl von Projekten an seine personellen Grenzen. Ein Anruf reiche heutzutage schließlich nicht aus, um ein Angebot von einer Firma einzuholen.

