11:04 Uhr

Arbeitsunfall in Gersthofen: Frau quetscht sich Hand in Fließband ein

Nachdem eine 21-Jährige ihre Hand in einem Fließband in einem Betrieb in der Gersthofer Daimlerstraße einquetscht hat, muss sie ins Krankenhaus.

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Mittwoch in einem Betrieb an der Gersthofer Daimlerstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, quetschte sich eine 21-Jährige dort aus Unachtsamkeit ihre linke Hand ein. Die Hand am Fließband geriet zwischen die Rollen und das Band. Dadurch zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die 21-jährige zur Untersuchung ins Uniklinikum. (kinp)

