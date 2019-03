vor 5 Min.

Asylbewerber schlägern sich in Fischach

Die Polizei muss mitten in der Nacht mit mehreren Streifenbesatzungen zu der Unterkunft ausrücken. Einer der Täter leistet erheblichen Widerstand.

Eine handfeste Auseinandersetzung hat es Donnerstag in einer Asylbewerberunterkunft in Fischach gegeben. Zwei eritreische Männer im Alter von 22 und 33 Jahren gerieten nach Auskunft der Polizei aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Die Situation eskalierte schließlich, die Männer fügten sich im Verlauf der Schlägerei gegenseitig Körperverletzungen zu.

Des Weiteren erlitt ein 40-jähriger Bewohner der Unterkunft von einem der beiden Täter einen Faustschlag. Mehrere Streifenbesatzungen waren nötig, um die Streitigkeit zu schlichten. Einer der Beteiligten leistete erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten. Er musste daraufhin die Nacht im Polizeiarrest verbringen.

Die Ermittlungen zum Tathergang sind mittlerweile aufgenommen worden. (thia)

