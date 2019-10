Asylunterkünfte: Mann will Jobcenter prellen

Plus Ein 38-Jähriger kassiert für Einzelzimmer ab, die er dann doppelt belegt. Der Schwindel kommt ans Licht - und landete jetzt vor Gericht.

Als die Flüchtlingskrise 2015 ihren Höhepunkt in Deutschland erreichte, wurde dringend freie Unterkünfte benötigt. Teilweise kamen die Menschen in Hotels, Pensionen und Gasthöfen unter. Auch im Augsburger Land, wo ein Mann die Situation für windige Geschäfte ausnutzte: Er kassierte doppelt vom Jobcenter ab. Dafür muss er sich jetzt vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38-Jährigen zwischen Mai und November 2016 Betrug in acht Fällen vor. Nach den Ermittlungen der Polizei soll er mit den Asylbewerbern einen Mietvertrag über ein Einzelzimmer abgeschlossen haben. Der wurde dann dem Jobcenter Augsburg vorgelegt, das die Miete fraglos überwies. Tatsächlich ließ der Angeklagte die Asylbewerbern aber in Doppelzimmern schlafen. Unter dem Strich erschlich sich der Vermieter so im Frühjahr und im Sommer 2016 einen Betrag von rund 5600 Euro.

Angeklagter räumt die Vorwürfe vor Gericht ein

Der 38-Jährige, der von Rechtsanwalt Klaus Rödl verteidigt wurde, räumte in der Verhandlung am Amtsgericht Augsburg die Vorwürfe ein. Er sei damals leichtgläubig gewesen und hätte nicht die nötige Sorgfalt walten lassen. Den Gasthof hätte eigentlich sein Bruder geführt. Auch er musste sich bereits vor Gericht verantworten, wurde aber freigesprochen. Denn: Tatsächlich hatte sich der Bruder um die Angelegenheiten in dem Gasthof gekümmert und die Mietverträge mit den Asylbewerbern unterschrieben. Für das Jobcenter war er damit Ansprechpartner. Der Angeklagte sagte vor Gericht, dass er nicht gewerbsmäßig gehandelt habe. Es sei kein Geld für seine Dienste geflossen, er habe lediglich „familienunterstützend“ geholfen. Denn für seinen Bruder sei die Unterkunft zu einer Belastung geworden. Der hatte bei der Belegung ursprünglich auf Handwerker und Monteure gehofft, die dann längere Zeit absteigen. Der 38-Jährige war dann nach eigenen Angaben auf die Idee mit den Asylbewerbern gekommen. Anfangs sei er nur wenige Stunden im Gasthof vor Ort gewesen, später nur einmal im Monat, um unter den Gästen zu vermitteln und um Frieden zu stiften. Die Nachfrage nach Zimmern beschrieb er vor Gericht als sehr groß. Die vermietung sei kein Problem gewesen.

Katastrophale Wohnverhältnissen in den Unterkünften

Ans Licht kam der Betrug dann offenbar durch Hinweise eines Helfers. Von „katastrophalen Wohnverhältnissen“ sei die Rede gewesen, schilderte gestern eine Polizeibeamtin, die als Zeugin aussagte. Sie stellte über einen Gebäudeplan fest, dass es weniger Zimmer gab als vermietet wurden. Eine Hausdurchsuchung bestätigte den Verdacht. Insgesamt hielten sich 26 Asylbewerbern in der Unterkunft auf, dazu kamen noch elf Gastarbeiter aus Südosteuropa, die in vier Zimmern lebten.

Eine andere Polizistin, die ebenfalls in dem Fall ermittelte, berichtete von den Vernehmungen. Sie hatte mehrere Asylbewerbern nach dem Mietverhältnis befragt. Ein Mann hatte ihr gegenüber angegeben, dass es eine Absprache mit dem Vermieter gab: Bei Kontrollen von Mitarbeitern des Jobcenters sollte er sagen, dass er alleine in einem Zimmer wohne. Der Großteil der Asylbewerbern, der bei der Polizei angehört wurde, wusste allerdings nichts davon.

Die Verhandlung wurde gestern unterbrochen und soll in den kommenden Tagen mit weiteren Zeugen fortgesetzt werden. Unter anderem soll ein Mitarbeiter des Jobcenters aussagen – er hatte die Akte erst kurz vor dem Gerichtstermin übernommen.

