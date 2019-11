vor 55 Min.

Auch 2020 gibt’s Dach für die Kulturina

Weil aber die Kosten sehr hoch werden, verzichtet die Stadt auf einen Kauf eines solchen mobilen Sonnen- und Wetterschutzes für den Gersthofer Rathausplatz

Von Gerald Lindner

Trocken und sicher feiern: Zum großen Stadtfestival Kulturina wurde der Gersthofer Rathausplatz in diesem Jahr erstmals mit einer 700 Quadratmeter großen mobilen Dachkonstruktion vor Regen und Unwetter geschützt. Eine Premiere, die zumindest eine Vorstellung des „Brandner Kaspars“ zum 50. Jubiläum der Stadthalle gerettet hat. Denn diese hätte sonst wegen starken Regens abgesagt werden müssen. Die Freien Wähler hatten angeregt, die Dachkonstruktion Magic Sky zu kaufen oder dauerhaft zu mieten. Nachdem die Stadtverwaltung aber beide Varianten durchgerechnet hat, war die einhellige Meinung im Stadtrat am Mittwochabend, dass auf den Kauf verzichtet wird.

„Die Anschaffungskosten einer dem Magic-Sky ähnelnden Zeltkonstruktion sind nur schwer zu ermitteln“, so Kulturamtschef Uwe Wagner in seiner Stellungnahme. Es gebe nur wenige Anbieter. Diese wiederum seien nicht daran interessiert Zahlen offenzulegen. „Mündlich benannt wurde uns eine Kaufsumme von circa 750000 Euro, schriftlich haben wir ein anderes Angebot in Höhe von 330000 Euro vorliegen“, so Wagner.

Zudem müsse wohl die Dachmembran alle zwei bis drei Jahre getauscht werden, was jeweils weitere 72000 Euro kosten würde. Damit nicht genug: Die Unterhaltskosten, unter anderem für Einlagerung und Reinigung pro Jahr seien mit circa 15000 Euro anzusetzen. „Hinzukommen die TÜV-Prüfungen im Abstand von drei Jahren – die Prüfung der Motoren sogar jährlich – die mit vierstelligen Kostensummen verbunden sind.“ Und die Anmietung eines entsprechend großen Lastwagens und eines Gabelstaplers sei in dieser Summe noch nicht einmal enthalten. Wagner: „In der Branche spricht man von mindestens 25 bis 30 Einsätzen jährlich, die nötig seien, um den Ankauf einer eigenen Zeltkonstruktion wirtschaftlich zu begründen.“

Herbert Lenz (FW) betonte: „Die Anregung zum Kauf kam aus der Bevölkerung.“ In Anbetracht der Kosten komme nun auch für die Freien Wähler ein Kauf nicht infrage.

In diesem Jahr hatten die Kosten für den „Magic Sky“ laut Stadtrat Max Poppe (CSU), einem der Kulturina-Organisatoren für die zweiwöchige Nutzung der Dachmembran 40 000 Euro betragen. Im Zuge des 50. Jubiläums der Stadterhebung hatte sich Gersthofen daran beteiligt. Poppe meldete sich nun auch im Stadtrat zu Wort: „Mann hätte besser bei den Kulturina-Machern nachfragen können, bevor man die Stadtverwaltung mit solch aufwendigen Recherchen beauftragt, den bei ihnen liegt das Know-how.“ Er versicherte: „Es wird auch im Jahr 2020 eine Überdachung des Rathausplatzes geben.“

Weil die Kulturina im kommenden Jahr anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens größer ausfallen soll, soll nach einem Antrag des Organisatorenvereins Lebendige Innenstadt Gersthofen der städtische Zuschuss von zuletzt 86000 Euro auf 160000 Euro aufgestockt werden. Insgesamt beträgt das Kostenvolumen des Kulturina-Festivals nach Angaben des Kulturamts inzwischen nahezu 225000 Euro. Der Anteil für die Überdachung wird direkt mit der Stadt abgerechnet.

