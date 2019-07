vor 44 Min.

Auch die Kinder feiern mit

Das Dorffest „1050 Jahre Batzenhofen“ war ein voller Erfolg. Mit einer Zeitreise trugen die Kitakinder dazu bei

Von Sonja Diller

1050 Jahre Batzenhofen seien ein voller Erfolg gewesen, bilanziert Organisator Martin Ehinger die dreitägige Feier zum Jubiläum des Dorfes mit langer Geschichte. Die erste urkundliche Erwähnung der Gemeinde im Schmuttertal im 8. Jahrhundert knüpft Verbindungen zum Augsburger Kloster St. Stephan.

Deshalb feierte dessen Abt gemeinsam mit dem Ortspfarrer Pater Siegfried Hutt den sonntäglichen Festgottesdienst im Festzelt. Nach zwei fetzigen Abenden mit Stimmungsmusik hatte die traditionelle Blasmusik am Sonntag den Vorrang. Den Gottesdienst begleitete der Musikverein Batzenhofen, am Nachmittag unterhielten die Musiker aus der Nachbargemeinde Gablingen, und am Abend spielte die Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen auf.

Doch nicht nur das Dorf, auch sein Kindergarten feierte am Wochenende Geburtstag. Seit 25 Jahren gibt es den Kindergarten St. Martin. Eine Zeitreise unternahmen die Kinder mit ihrer selbst gebastelten Zeitmaschine, die ganz ohne Benzin, aber mit sehr viel Fantasie zum Laufen brachten.

Das vom Kloster Sankt Stephan erbaute Damenstift war die erste Etappe auf dem Weg zurück in lang vergangene Tage. Danach ging es zur alten Mühle, dann ganz zum Anfang vor 1050 Jahren und zum kleinen Kirchlein, das damals wohl schon stand. Die kleinen Sänger, Tänzer und Schauspieler begeisterten die Festbesucher und kassierten viel Applaus für ihre bunte Dorfgeschichte.

Fast zwei Jahre Organisationszeit habe es gebraucht, bis das Programm des Festwochenendes stand, erinnert sich Martin Ehinger an viel Arbeit, die sich aber gelohnt hat. Damit auch wirklich alle mitmachen konnten beim gemeinschaftlichen Kraftakt, wurde der neue Verein Dorfgemeinschaft gegründet. Federführend waren die Feuerwehr und der Musikverein, „doch es waren Mitglieder anderer Vereine, Anwohner und am Dorfleben Interessierte ebenso dabei“.

Am Sonntagabend waren die lang geplanten Tage für die Erwachsenen dann auch schon wieder vorbei. Für die Kinder bleibt es aber spannend. Welcher von den 150 Luftballons, die sie am Samstag hoch in den Himmel steigen ließen, wohl den weitesten Weg zurücklegen konnte? Vielleicht kommen ja ein paar der Karten, die an den bunten Ballons befestigt waren, nach ganz vielen Kilometern hoch in den Wolken zurück nach Batzenhofen. Dann steht endgültig fest, dass die Batzenhofer nicht nur Feste, sondern auch Luftballons ordentlich steigen lassen können.

