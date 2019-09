vor 36 Min.

Auch mit 40 Jahren wächst und gedeiht er

Gartenbauverein Gablingen ehrt zahlreiche Gründungsmitglieder

Von Sonja Diller

Mit einem Standkonzert des Musikvereins Gablingen und einer aus Blumen gesteckten „40“ über der Eingangstür zum Bürgerhaus stiegen die Mitglieder des Gartenbauvereins Gablingen in den Festabend aus Anlass ihres runden Jubiläums ein. Die Musiker ließen sich zur Feier des Tages sogar von Josef Fink, dem Vorstand des Vereins für Gartenbau und Landespflege, wie die Gablinger Gartenfreunde ganz offiziell heißen, mit dem Taktstock den Ton angeben. Dann wurde zurückgeschaut auf 40 Jahre Vereinsleben.

Bei der Gründung 1979 waren es schon 62 Gründungsmitglieder, heute zählt der Verein 240 Mitglieder, davon viele junge Leute. „Darauf sind wir besonders stolz,“ ist für Josef Fink der Erfolg der Nachwuchsgruppe „Wühlmäuse“ richtungsweisend für die Zukunft des Vereins. Die stellten sich zur Freude der vielen Gäste mit einem Gedicht über den Walnussbaum vor.

Mit einer Laudatio wurde an Edwin Bahr erinnert, der bis zu seinem Tod 2008 insgesamt 29 Jahre lang den Verein geführt hatte. Die Pflege des Spielplatzes lag ebenso in seiner Hand wie die Initiative für das Bürgerhaus als Treffpunkt in der Siedlung. Aus Druckereien holte er Altpapier, um zusätzliches Geld in die Vereinskasse zu spülen; das Sommerfest, Faschingsfeiern und viele Vereinsausflüge waren seine Idee. Ein besonderer Dank ging an seine Familie, die hinter ihm stand, auch wenn der Verein mal wieder wichtiger war als alles andere.

Beim „Plausch aus dem Nähkästchen“, das Rosmarie Bien in amüsanter Reimform präsentierte, blieb der eine oder andere Seitenhieb nicht aus. Dass die Gemeinde aus dem Bürgerhaus kurzerhand eine Pizzeria gemacht hat zum Beispiel. Oder, dass die Sanierung der Toiletten im Haus nun schon vergleichbar lange auf sich warten ließe, wie der erste Flug vom Airport in Berlin.

Doch „gute und schlechte Zeiten gab es immer“ rückte Vorstand Josef Fink die vielen schönen Ereignisse der Vereinsgeschichte in den Mittelpunkt des Abends. Für Interessierte stelle der Verein Fachleute für Gartenfragen zur Verfügung, Geräte gebe es auszuleihen und bei der Pflanzentauschbörse wird der Gartenerfolg gerne weitergegeben. Der Waldgottesdienst am Rosshimmel gehört zum Gemeindeleben wie der Stand der Gartler bei der Dorfweihnacht. Vor allem hänge der Erfolg von den Menschen ab, die bereit sind, ihre Freizeit in die Gemeinschaft zu investieren, so Fink. Besonders verdiente Mitglieder wurden deshalb durch den Verein und den Kreisverband Augsburg Land geehrt. Verbandsvertreter waren der Geschäftsführer Josef Berchtold und der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes, Rupert Seiler.

Themen folgen