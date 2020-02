14:56 Uhr

Audifahrer räumt Alkoholkonsum ein, verweigert aber den Alkoholtest

Ein 24-Jähriger wird in Gessertshausen nach dem Besuch eine Faschingsballs kontrolliert. Auch in Fischach wird ein 24-Jähriger alkoholisiert am Steuer erwischt.

Für einen Autofahrer war bereits am Sonntag in Gessertshausen Aschermittwoch. Der 24-Jährige war laut Polizei nach dem Besuch eines Faschingballs auf dem Heimweg, als er um 0.40 Uhr in der Bahnhofstraße in Gessertshausen routinemäßig kontrolliert wurde.

Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Der junge Mann räumte zwar Alkoholkonsum ein, verweigerte aber einen Test. Die Polizei nahm ihn darauf auf die Dienststelle in Zusmarshausen mit, wo eine Blutentnahme wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt durchgeführt wurde. Seinen Audi fuhr ein nicht alkoholisierter Beifahrer nach Hause. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung wird möglicherweise eine Anzeige gegen den 24-Jährigen erstattet.

Test ergibt über 0,6 Promille

Ein gleichaltriger Autofahrer ist ebenfalls am Sonntag in Fischach alkoholisiert in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Der 24-Jährige räumte den Konsum von zwei Bier ein. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte laut Polizei einen Wert von knapp mehr als 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und Anzeige erstattet. (thia)

Themen folgen