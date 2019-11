06.11.2019

Auf Atlantis wird gesungen und getanzt

Ein von Augsburgern geschaffenes Musical verbindet antike Mythen und Moderne

Ein Musical von Menschen aus Augsburg und Umgebung ist das Stück „Atlantis“. Nach der erfolgreichen Uraufführung im November 2018 im Kongress am Park in Augsburg, macht es nun in der Stadthalle Gersthofen Station.

Atlantis war eine frühe Hochkultur – verschlungen vom Meer – die von Platon 360 Jahre vor Christus erstmals beschrieben wurde. Die Insel soll vor Jahrtausenden existiert haben. Das Handelsreich war schon lange Geschichte, als Platon sie erstmals erwähnte.

„Atlantis das Musical“ verbindet Antike und Moderne und erzählt die Geschichte des seltsamen Unglücks eines Raumschiffs. Wie im Leben geht es um Macht, Liebe und Leidenschaft, Gier und Verrat, das Böse gegen das Gute, um einen Thron und um das ganz „normale” Leben in dem menschlichen Frühstaat der Geschichte.

Die Inszenierung erfolgte durch Florian Mahlberg vom Staatstheater Augsburg. Bei dem Werk handelt es sich um ein privates Förderprojekt. Das Ziel ist, talentierten Nachwuchskünstlern die Gelegenheit zu bieten, sich zusammen mit Bühnenprofis live auf einer großen Bühne zu präsentieren. Der Augsburger Autor, Komponist und Produzent Alexander Mohr ist für die Musik und die Produktion verantwortlich.

Inzwischen ist das Start-up-Musical aus Augsburg nach Angaben von Mohr auf den Bühnen Deutschlands unterwegs. Den Beginn der Tournee bildete das Congress Centrum in Heidenheim am 23. Oktober mit seiner gewaltigen Halle, die mehr als 1200 Besucher fasst.

„Selbstverständlich möchte das Augsburger Musical Ensemble weiterhin die Nähe zu seinem Ursprung nicht missen“, sagt Alexander Mohr. Deshalb ist die Show am Freitag, 8. November, ab 19.30 Uhr mit einem fast 40-köpfigen Team in der Stadthalle Gersthofen zu erleben. (lig)

für 39,80/29,70 Euro gibt’s an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12 sowie bei unseren Medienpartnern „Der Buchladen“ (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).