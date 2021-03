vor 52 Min.

Auf Livestream aus Ratssitzungen müssen die Gersthofer noch warten

Plus Sollen künftig Sitzungen des Gersthofer Stadtrats und seiner Ausschüsse im Livestream übertragen werden? Bis auf Weiteres wird daraus wohl nichts.

Von Gerald Lindner

Um das Interesse an der Gersthofer Kommunalpolitik zu vergrößern und um auch in Zeiten von Corona-Maßnahmen möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, Sitzungen zu erleben, sollen Livestreams aus dem Ratssaal ermöglicht werden. Denn bei Sitzungen im großen Sitzungssaal des Rathauses dürfen aufgrund des Hygienekonzepts wegen der Corona-Pandemie derzeit höchstens neun Bürger live zuhören. Die Stadt Augsburg hatte vor einer Woche mit Liveübertragungen begonnen. Im Landkreis Augsburg hat dies die Gemeinde Emersacker bereits vorgemacht. Der Meitinger Gemeinderat hatte dies in der Februarsitzung abgelehnt.

"Nach dem aufgezeichneten Livestream auf unserer Homepage sollte die Sitzung gemäß der Datenschutzverordnung wieder gelöscht werden", forderte Albert Kaps (Pro Gersthofen). "Die Kosten dürfen dabei nicht das Entscheidende sein."

Gersthofer Stadtrat: Bürgermeister Wörle ist gegen Livestream

CSU und Bewegung Zukunft forderten zusätzlich zur Videoübertragung auf der Homepage der Stadt, dass die vorbereitenden Sitzungsunterlagen für öffentliche Sitzungen zur Verfügung gestellt werden. Bisher wird nur die Tagesordnung veröffentlicht. Außerdem sollten die Beschlüsse und das Sitzungsprotokoll öffentlicher Sitzungen auf der städtischen Homepage online gestellt werden. Max Lenz (Bewegung Zukunft) machte deutlich: "Es geht uns nicht darum, eine Fernsehstation zu errichten, sondern um einen Livestream des Tons, der wegen des Protokolls ohnehin aufgezeichnet wird." Er hoffte, dass durch ein solches Angebot das Interesse an Kommunalpolitik vor allem auch bei mehr jüngeren Menschen geweckt werden könne.

Freie Wähler, SPD/Grüne und W.I.R. beantragten, dass die Stadträte und die betreffenden Mitarbeiter der Verwaltung anonym abgefragt werden, ob sie einer öffentlichen Übertragung der Wortmeldungen aus dem Stadtrat zustimmen. Weiter solle geprüft werden, inwieweit bei bei einem solchen Livestream Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Herbert Lenz (FW) betonte: "Der Bürger hat das Recht und den Anspruch darauf, die Diskussion zu erleben."

Bürgermeister Michael Wörle hatte bereits in der Sitzung des Katastrophenfallausschusses im Januar gesagt, dass er das Streaming-Angebot nicht für erforderlich halte. "Wir gehen mit unserem Hygienekonzept weiter als vorgeschrieben wäre, indem wir verlangen, dass alle Stadträte und Besucher FFP2-Masken tragen." Damit könne die Öffentlichkeit sich vor Ort im Sitzungssaal die Diskussionen anhören. Wörle machte zudem deutlich, dass auch durch die Tonspur Persönlichkeitsrechte betroffen seien. "Eine anonyme Abfrage, wer mitmacht, ist die allererste Voraussetzung." Frank Arloth (CSU) wollte das so nicht stehen lassen: "Eine anonyme Befragung ist ein Armutszeugnis für dieses Gremium." Wörle wiederum sah noch Konkretisierungsbedarf: "Aufgrund der vorliegenden Anträge hat der Personalrat seine Zustimmung erst einmal verweigert." Dabei trügen die Mitarbeiter in den Sitzungen wesentliche Teile der Diskussion bei.

Gersthofer Bürgermeister Wörle lässt Anträge im Stadtrat nicht abstimmen

Weiter fehle in den Antragen ein Vorschlag, wie die entstehenden Kosten gedeckt werden, bemängelte der Bürgermeister. "Dies ist aber laut Geschäftsordnung vorgeschrieben." Dies kritisierte Herbert Lenz als "unsäglichen Punkt", um Hindernisse gegen den Livestream aufzubauen.

Michael Wörle wollte aber dennoch nicht über die Anträge abstimmen lassen: "Ich nehme sie mit und werde sie durch die Fraktionen und Gruppierungen noch einmal konkretisieren lassen. Mit 18:12 Stimmen beschloss der Stadtrat, dass die Räte und die Rathausmitarbeiter anonym befragt werden, bevor man weitere Schritte in Richtung eines Livestreams gehen wird. "Ich gebe zu bedenken: Was machen wir, wenn nur eine knappe Mehrheit für den Livestream stimmt?" Im schlimmsten Fall knapp die Hälfte der Redebeiträge herauszuschneiden, verursache einen unmäßigen Aufwand und auch die Bürger könnten so die Sitzung nur in Bruchstücken verfolgen.

Lesen Sie auch

Themen folgen