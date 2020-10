06:30 Uhr

Auf dem Biber-Bach-Erlebnispfad gibt es viel zu entdecken

Einige schöne Herbsttage stehen vor der Tür. Für einen Ausflug bietet sich für Groß und Klein eine Tour entlang des Biber-Bach-Erlebnispfads an.

Von Christina Görisch

Die Herbstsonne scheint, das Laub raschelt unter den Füßen. Ansonsten ist nur Vogelgezwitscher und das Summen von Bienen zu hören. Eine solche ruhige Herbstidylle kann man in Affaltern bei Biberbach erleben. Die erste Station des Erlebnispfads lädt hier zum Verweilen ein. Neben der Feuerwehr, in der Nähe der Kirche, befindet sich ein großes Grundstück, das den Anfang des sieben Kilometer langen Pfads markiert.

Hier hat der Bund Naturschutz aus Teilen einer alten Bauernhütte die neue "Apfelhütte" gebaut, die jederzeit offen ist. Daneben befindet sich ein Teich mit einer Handpumpe. Auch ein Bienenvolk ist hier heimisch. "In der Hütte können die Kinder spielen, und man kann auf der Veranda eine schöne Brotzeit machen. Von dort kann man wunderbar das Bibertal hinunterschauen", schwärmt Kathrin Reich.

Die erste Station des Erlebnispfads lädt direkt zum Verweilen und Spielen ein. Bild: Christina Görisch

Sie war gleich doppelt am Projekt Erlebnispfad beteiligt - zum einen als Vorsitzende der Ortsgruppe Biberbach des Bund Naturschutz, zum anderen als Landschaftsarchitektin.

Stationen zum Spielen und Lernen auf dem Erlebnispfad Biberbach

Der Erlebnispfad führt von Affaltern bis nach Biberbach. Vom Fahrradweg aus, der in einiger Entfernung vom Bach verläuft, führen immer wieder kleine Stichwege, markiert mit blauen Infotafeln, zu den einzelnen Stationen. Wie zum Beispiel zum Biotop bei Salmannshofen. Hier kann man im moorigen Gelände Tiere beobachten und den Weidengarten mit den vom Bund Naturschutz gestalteten Figuren bewundern.

An manchen Stationen sind kleine Buchten am Bach ausgebaut worden, die den Zugang zum Wasser am sonst steilen Ufer ermöglichen. Die Infotafeln an den sieben Stationen informieren die großen und kleinen Ausflügler über die Thematik der Station aus den Bereichen Kneipp, Naturerlebnis oder Heimatgeschichte.

Alle Altersgruppen kommen auf ihre Kosten

Die fünfte Station sei besonders auch für Jüngere geeignet. "In Albertshofen können Kinder besonders schön im Wasser pritscheln", erzählt die Landschaftsarchitektin. "Aber auch für Erwachsene sind die Stationen interessant", so Reich weiter. "Auf den Infotafeln wird auch die Geschichte der Region thematisiert. Mit alten Ortsansichten und 'Fenstern' in die Vergangenheit kann man sich vorstellen, wie es in der Gegend vor 200 Jahren ausgesehen hat. Früher gab es in der Gegend viele Mühlen und sogar ein Franziskanerinnenkloster."

Der Pfad entstand aus einer Idee des Arbeitskreises für Dorferneuerung. Beim Aufbau der Stationen beteiligten sich viele Bürger, Schulklassen und Vereine, wie der Bund Naturschutz, Gartenbauvereine und Imker. Der Erlebnispfad, der von Real West gefördert wird, soll Kinder und Erwachsene für Themen wie Natur und Heimatgeschichte sensibilisieren und Naherholungsgebiete in der Region bieten. Die Pflege übernehme jetzt aber das Bauamt der Gemeinde Biberbach, da dies von den Vereinen nicht zu tragen sei.

Tour mit dem Fahrrad, eine Wanderung oder mehrere Spaziergänge

Am besten lässt sich der sieben Kilometer lange Erlebnispfad mit seinen sieben Stationen entlang des Biberbachs mit dem Fahrrad erkunden, meint Kathrin Reich. Der Radweg ist asphaltiert, führt manchmal neben der Straße entlang, manchmal aber auch über Wiesen. Auch zu Fuß sind Teile des Pfads gut zu erkunden.

An der Biberschleife in Albertshofen kommen auch kleine Kinder auf ihre Kosten. Bild: Christina Görisch

Für Familien mit kleineren Kindern empfiehlt Reich, einen kleinen Rundgang in Albertshofen zu machen. Dort kann man an der Kirche parken und einen schönen Spaziergang zur Station Nummer fünf unternehmen, erzählt sie.

In Biberbach kann man sich nach dem Ausflug im Biocafé stärken

Folgt man dem Erlebnispfad weiter bis zur letzten Station am alten Feuerwehrplatz in Biberbach, ist ein Besuch des Edith, einem Bioladen mit Café, sehr lohnenswert, sagt Reich. Der Laden hat jeden Donnerstag bis Samstag geöffnet, für das Café muss man zurzeit jedoch telefonisch reservieren.

Der Flyer zum Erlebnispfad beschreibt weitere Routen, die man in der Region rund um Biberbach mit dem Rad fahren oder laufen kann. Für jüngere Kinder ist auch die Naturschutz-Runde attraktiv. Sie führt von Affaltern zum Biotop des Bund Naturschutz in Salmannshofen und zurück. Erhältlich ist der Flyer mit Karte und Zusatzinformationen online und im Rathaus Biberbach.

