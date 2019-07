vor 39 Min.

Auf dem Stadtfest gab es Kultur pur mit Schauergefühlen

Die wichtigste Freiluftveranstaltung des Jahres in der Stadt kam trotz schlechter Wettervorhersagen gut davon.

Von Christoph Frey

Anneli Bronner steht gestern am späten Nachmittag auf der großen Bühne im Hof. Die Lokalmatadoren von „Greg is Back“ beginnen gerade mit ihren Vorbereitungen für das letzte große Konzert des 16. Neusässer Stadtfestes und Bronner klingt sehr zufrieden für jemanden, der feststellen musste, dass er in den letzten Tagen „stündlich angelogen“ worden sei.

Denn was diverse Wetter-Apps auf den Mobilfunk-Geräten an Schauern und Gewittern für dieses Wochenende prophezeit hätten, habe sich samt und sonders nicht bewahrheitet. Bronner: „Irgendwann haben wir aufgehört, auf die Wetter-Apps zu schauen.“ Unter dem Strich sei das Stadtfest „wesentlich besser“ davongekommen, als im Lauf der vergangenen Woche befürchtet.

Lediglich der Donnerstagabend war so richtig verregnet, am Freitag musten sich die Top-Acts „Bananafishbones“ und „Attwenger“ sputen, um mit ihren Konzerten vor dem nächsten Guss durchzukommen. Die Fishbohnes bekamen dann beim Abbau richtig nasse Füße und Bronner verbucht das unter den üblichen Risiken einer Open-Air-Veranstaltung.

Drückende Hitze, wie sie noch vor wenigen Wochen herrschte, sei schließlich auch nichts für ein Stadtfest unter freiem Himmel. Dass angesichts der unsicheren Witterungsverhältnisse nicht jeder Standbetreiber zufrieden war, weiß sie. „Da waren manche schon traurig.“ An 40 Ständen boten die Neusässer Vereine und professionelle Anbieter Essen und Trinken sowie Schmuck oder Deko an.

Ab 17 Uhr, wenn die Lastwagen, die das Festgelände absperren, zur Stelle waren, ging es jeweils los. Zwischen 10000 und 15000 Besucher finden Schätzungen zufolge jedes Jahr den Weg zum Neusässer Stadtfest. Wie viele es tatsächlich sind und dieses Mal waren, lässt sich nur schwer seriös beantworten, weil kein Eintritt erhoben und an den Eingängen auch nicht mitgezählt wird.

Anspruch des Stadtfestes in Neusäß ist es, seinen Besuchern erlebnisreiche Tage mit einem wertigen Gratiskulturprogramm zu bescheren. 26000 Euro an Honoraren durfte Bronnner in diesem Jahr dafür ausgeben, die Besucher bekamen dafür etliche Gruppen geboten, bei denen der Eintritt sonst zum Teil bei mehr als 20 Euro liegt. Am besten eingeschlagen hat nach Einschätzung Bronners „Losamol“ gleich zum Auftakt des tollen Neusässer Tage.

Der Mix aus Reggae, Allgäuer Dialekt und Blasmusik habe die Leute buchstäblich auf den Tischen tanzen lassen. „Das habe ich in Neusäß auf dem Stadtfest noch nie erlebt.“ Die Gruppe wusste es zu würdigen und spielte gleich drei anstatt der der vereinbarten zwei Stunden auf.

Traditionell ist das Stadtfest aber auch Bühne für die heimischen Gruppen. So zeigten sich am Samstag unter dem Motto „von Neusässern für Neusäß“ alle vier Bands der städtischen Sing- und Musikschule, ehe am Abend deren Big Band Blue Notes die Bühne erklomm und Pop, Rock, Swing und Jazz zum Besten gab, Traditionell zur großen Bühne wurde das Stadtfest dann gestern Abend für die Aufsteiger- und Meistermannschaften, die Bürgermeister Richard Greiner ehrte (Bericht folgt).

Am Abend gab es dann noch einen unverhofften Besucher: den Nikolaus vom Neusässer Weihnachtsmarkt. Der hatte sich nicht etwa in der Jahreszeit vertan, sondern präsentierte sich sommerlich angepasst und verteilte Eis für die Kinder.

