Auf den Spuren großer Legenden

Stadtkapelle Neusäß gibt sich beim Herbstkonzert „sagenhaft“

„Sagenhaft und legendär!“ gibt sich die Stadtkapelle Neusäß – zumindest was das Thema des Herbstkonzerts betrifft. Für den musikalischen Nachmittag am Sonntag, 24. November, ab 15.30 Uhr in der Neusässer Stadthalle verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

In Sagen hören wir und in Legenden lesen wir von überragenden, fantastischen Gestalten und Geschehnissen, die allesamt die Wirklichkeit übersteigen. Deshalb sprechen wir auch bei Personen, deren Leistungen in einer bestimmten Disziplin den Anschein des Übernatürlichen erwecken, von „lebenden Legenden“.

Beim Herbstkonzert wollen die Musiker der Stadtkapelle unter anderem die Geschichten von „Zorro“ und „Robinson Crusoe“ klanglich erzählen, aber auch musikalische Legenden wie die „Blues Brothers“ wieder auferstehen lassen.

Auch diesmal sind wieder Orchester zu Gast, die den Konzertabend mitgestalten werden: das Jugendblasorchester Neusäß und die Stadtkapelle Vilshofen. Für das Herbstkonzert der Stadtkapelle Neusäß „Sagenhaft und legendär“ am Sonntag, 24. November, um 15.30 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 21. November, eine mit vollständiger Adresse und Telefonnummer versehen Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns den Namen des Schiffbrüchigen, der seinen Diener „Freitag“ nannte.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. (lig)

zwischen zwölf und sechs Euro gibt’s an der Theaterkasse der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 28, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

