Auf der Bühne wird Björn zu Serina

Seit 25 Jahren steht der Travestiekünstler Björn Eberle auf der Bühne. In seiner Rolle als schillernde Serina Thayler blüht er auf.

Von Michaela Krämer

Seit 25 Jahren steht Björn Eberle als Serina Thayler auf der Bühne. Seine Shows – eine Mischung aus Gesang, Parodie, nicht immer jugendfreien Witzen und einem Hauch von Erotik – sind lange im voraus ausverkauft. Denn der selbstbewusste Travestie-Künstler kommt als schillernde Serina Thayler beim Publikum gut an.

Viel Freizeit hat der Künstler in den nächsten Tagen nicht, schließlich gibt er von Donnerstag bis Sonntag (4. bis 7. April) und noch am Freitag darauf (12. April) jeden Abend einen Auftritt. „Es wird ganz schön stressig werden.“, sagt er. Seine Jubiläumsshow wird ein Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre werden. Und immer mit dabei ist „Dolly“, seine Lieblingsfigur, die er schon seit 20 Jahren verkörpert.

Begonnen hat alles 1994 im Fasching, erzählt der 44-Jährige. Damals hatt er seinen ersten Auftritt in einem Verein. Später ist er in München in einer Kleinkunstbühne in Schwabing aufgetreten, dann mit eigener Show in einer Diskothek in Augsburg. Zwischen Björn und Serina gibt es nicht viele Unterschiede, behauptet er. „Vielleicht ist Serina ein bisschen überspitzter.“

Die Verwandlung in Serina braucht Zeit

Der Tag des Auftritts beginnt mit einem Ritual: einer Ganzkörperrasur. Die Verwandlung vom bürgerlichen Björn in die schillernde Serina dauert in der Maske etwa eineinhalb Stunden. Mittlerweile hat er schon Routine. Schicht um Schicht modelliert Björn als gelernter Visagist sein schmales Gesicht. Lidstrich, Lidschatten, künstliche Wimpern – bei Eberle sitzt das Make-up auch noch nach Stunden – trotz Scheinwerfer. Seine Kosmetik kann man nicht im Drogeriemarkt kaufen. Alles muss bühnentauglich sein, sogar seine übergroßen Brüste aus Schaumstoff. Den Gang in High-Heels, mit denen er über die Bühne fegt, musste er länger üben, damit er nicht wie einst buchstäblich auf die Bühne geflogen kam, weil er zwischen den Bühnenbrettern hängen blieb. Darüber kann er heute noch lachen.

Die vielen maßgeschneiderten Kleider, die Zahl der Handtaschen und Schuhe, würde für ein mittelgroßes Mädchenpensionat ausreichen. Sein Dachboden ist voller maßgeschneiderter Kleider mit Glitzer und Pailletten überzogen.

Lampenfieber als Ansporn

Ob er nach alle den Jahren noch aufgeregt ist? Klar habe er noch Lampenfieber. Aber das bedeute für ihn nichts Negatives. „Ich sehe es als Ansporn.“ Dass die Show seine ganze Energie fordert, sieht er danach auf der Waage. „Zwei Kilo verliere ich jedes Mal. Aber danach kann ich wieder zwei Wochen essen, worauf ich Lust habe, ohne auf Kalorien zu achten“, sagt der ohnehin schlanke Björn. Privat läuft er lieber in bequemen Sachen herum, denn das Bühnenoutfit ist ja oft eng geschnürt.

Sein Ehemann Horst Fritze ist sein Gesangscoach und schon mal kritisch, wenn er den Ton nicht richtig trifft. Seit 14 Jahren sind sie ein Paar. Im letzten Jahr haben sie sich das Ja-Wort gegeben. „Horst ist der ruhende Pol an meiner Seite“, verrät Björn Eberle, „sonst wäre es ja nicht auszuhalten.“ Zur Familie gehören auch die beiden Hunde Samuel und Joschua und zwei Katzen.

Ein Hauch Erotik, Gesang, Parodie und nicht immer jugendfreie Witze – Serina in ihrem Element.

Privat mag es Eberl lieber ruhig, denn viel Platz für Hobbys bleibt ihm durch den Kultur-Stadl ohnehin nicht. Immerhin versucht das sympathische Paar jetzt öfters Urlaub zu machen. Auf den Geschmack sind sie jedenfalls im letzten Jahr gekommen, als sie sich eine längere Reise gönnten. Ansonsten wollen sie so weitermachen, wie bisher und „so lange es den Leuten gefällt.“ Woher die grenzenlose Energie seines Mannes kommt, erklärt Horst Fritze so: „Als Kind ist er sicher in einen Zaubertrank gefallen.“

Gewinnen Sie Tickets für die Show in Wörleschwang

Für das Bühnen-Jubiläum von Björn Eberle als Serina Thayler am Donnerstag, 4. April, verlosen wir drei mal zwei Karten. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt bitte eine Mail mit dem Stichwort „Travestieshow“ an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 4. April.

