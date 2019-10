30.10.2019

Auf der Suche nach dem Seltenen

Stephan Zinner zeigt Programm „Raritäten“ in der Stadthalle Gersthofen

Wo sind all die Bienen hin? Wo verstecken sich die guten Schiebertänzer? Solchen Fragen geht Stephan Zinner in seinem neuen Musikkabarettprogramm „Raritäten“ nach. Für seinen Auftritt am Donnerstag, 14. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

In einem kleinen Hotel in Ostfriesland, ganz nah am Ende der Welt, entstand das fünfte Kabarettprogramm von Stephan Zinner. Nach Begegnungen unter anderem mit jammernden deutschen Rentnergruppen in karierten Dreiviertelhosen schwante ihm: Die Zeiten ändern sich.

War früher alles besser? Auf gar keinen Fall, lautet seine Antwort. Doch ein paar Dinge vermisst er dann doch und so macht er sich auf die Suche nach Seltenem, Wertvollem, Liebgewonnenem. Für den Kabarettabend „Raritäten“ mit Stephan Zinner am Donnerstag, 14. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Dienstag, 12. November, eine mit vollständiger Adresse und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und schreibt uns, wo das Programm Zinners entstand.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zu 22,40 Euro gibt es an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12 sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

