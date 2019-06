vor 38 Min.

Auf der Suche nach geeigneten Flächen

Gersthofen will die Biodiversität fördern

Wie kann man dem Artensterben entgegenwirken? Nicht erst seit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ ist das Thema Artenvielfalt in aller Munde. Und auch die Stadt Gersthofen möchte ihr Teil dazu beitragen, dass Lebensräume für Pflanzen geschaffen werden. Bereits seit einigen Monaten beschäftigen sich die Mitarbeiter der Verwaltung mit den verschiedenen Möglichkeiten, um Biodiversität in den verschiedensten Facetten im Stadtleben sichtbarer zu gestalten.

Als erste Maßnahme hielten, wie berichtet, im Juni 37 neue „Mitbewohner“ auf und um den Gersthofer Rathausplatz mit jeder Menge Kräutern, Gemüse und Blumen Einzug. Die Pflanztröge wurden mit einem bunten Mix aus Basilikum, Minze, Thymian, Oregano, Tomaten, Bohnen, Erdbeeren und vielem mehr bestückt. „Natürlich wurde auch an insektenfreundliche Pflanzen gedacht“, betont Rathaussprecherin Ann-Christin Joder. Die Absicht: Die Bürger dürfen ernten, was immer sie wollen – „natürlich nur so viel, dass auch für den Nächsten noch etwas übrig bleibt, und es ist auch kucken, riechen und fühlen erlaubt.“

Zudem trafen sich Anfang Juni erstmals insgesamt 18 Teilnehmer eines Runden Tischs zum Thema Biodiversität im Rathaus. „Gemeinsam wird aktuell ein Konzept erarbeitet, das neue Projekte zutage fördern soll“, so Ann-Christin Joder weiter. So entsteht derzeit eine Übersicht, wo und welche Flächen geeignet sind, um sie naturnäher zu gestalten.

Ob auf privatem Grund oder städtischen Grundstücken, Ziel der Aktionen ist es, mehr Blühflächen im Stadtgebiet zu einzurichten. „Zusätzlich sollen auch weitere Maßnahmen umgesetzt werden, zum Beispiel die Installation von Nistkästen für Mauersegler und andere Vogelarten oder der Aufbau von Bienenstöcken.“ Unabhängig von diesem umfassenden Projekt gibt es aber bereits jetzt im Rathaus mehr Artenvielfalt: In einem kleinen Tütchen finden sich Kornblume, Malve, Dill, Fenchel, Sonnenblume und Co., und das ganz einfach zum Mitnehmen. Jeder Besucher des Rathauses kann sich ab sofort ein kostenfreies Samenpäckchen mit nach Hause nehmen und damit selbst für mehr Grün in seiner Stadt sorgen. (lig)

