vor 49 Min.

Auf der alten Schuttgrube entsteht ein Solarpark

Auf dem Gelände der ehemaligen Deponie zwischen Baar und Thierhaupten wird Sonnenenergie genutzt

Von Andreas Dengler

Auf der ehemaligen Deponie zwischen Baar und Thierhaupten direkt an der Staatsstraße 2045 soll eine Photovoltaikanlage entstehen. Das Areal am Baarer Berg wurde von der Marktgemeinde als Deponie für Bauschutt genutzt. Inzwischen ist der größte Teil der Grube befüllt. Mit der geplanten Anlage soll das Gebiet sinnvoll renaturiert werden. Betrieben wird die künftige Anlage von dem Unternehmen Anumar aus Ingolstadt. Aber auch Thierhauptener können in das geplante Projekt investieren. Die gemeindliche Annahmestelle für Grüngut im südwestlichen Bereich der ehemaligen Sandgrube soll jedoch weiterhin in Betrieb bleiben.

Bereits seit Längerem sei nach einer geeigneten Nachnutzung der ehemaligen Deponie gesucht worden, erklärte Bürgermeister Toni Brugger. Neben der Nutzung für einen Solarpark wurde auch die Aufforstung des Geländes diskutiert, so der Rathauschef. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Investor Andreas Klier das Projekt in Thierhaupten vor. Die Marktgemeinde wird das Gelände an die Investoren verpachten. Auf einer Fläche von rund zwei Hektar soll ein Solarpark mit einer Leistung von 750 Kilowatt-Peak entstehen. Die Größenbezeichnung Kilowatt-Peak ist eine übliche Einheit für Photovoltaikanlagen. Damit wird die elektrische Leistung der Solarmodule unter Testbedingungen angegeben.

Die Kosten für die Anlage belaufen sich auf rund 750000 Euro, sagte Klier. Nach der Fertigstellung des Solarparks sei eine finanzielle Beteiligung an dem Projekt durch Privatpersonen möglich. Und auch für die Marktgemeinde ist das Projekt profitabel: Jährlich rund 30000 Euro Gewerbesteuer sowie zusätzlich die Pachteinnahmen werden dadurch in die Gemeindekasse fließen. Außerdem fallen durch die Verpachtung die Kosten für die notwendige Renaturierung der ehemaligen Deponie weg.

Aber auch der Pflanzen- und Tierwelt soll von der Photovoltaik- anlage profitieren. Denn neben dem gewonnen Öko-Strom sollen in dem Gebiet auch eine Magerwiese angesät und Sträucher angepflanzt werden. Unter den geplanten Modulen, die rund drei Meter hoch und von der Staatsstraße aus nicht sichtbar sein werden, könnten zudem Schafe gehalten werden, sagte Klier. Außerdem sei eine Kooperation mit den örtlichen Imkern möglich, um mit der Anlage auch den Insektenschutz zu fördern. Die bereits vorhandene Einzäunung rundum das Gebiet wird durch einen speziellen Zaun, der für Niederwild passierbar ist, ersetzt. „Wir haben hier eine Win-Win-Situation für alle“, sagte Klier. Ohne Gegenstimmen sprach sich der Rat für das Vorhaben aus. In den kommenden Wochen wird die Verwaltung die anstehenden Schritte in die Wege leiten. Voraussichtlich im Frühjahr 2019 soll die Anlage in Betrieb gehen.

