vor 15 Min.

Auf geht's zur neuen Oldtimer-Rallye durch den Landkreis Augsburg

Warum nicht nach Täfertingen? Schließlich könnte das T als Anfangsbuchstabe dreimal in das angesteuerte Lösungswort Lech-Schmuttertal eingesetzt werden. So funktioniert die Landkreisrallye, die sich der gleichnamige Motorsportclub ausgedacht hat.

Plus Während die vom Landratsamt organisierte Oldtimer-Rundfahrt abgesagt ist, organisiert ein Verein eine Rallye durch die Region Augsburg. Los geht's am 1. Mai.

Von Jana Tallevi

Kennen Sie das? Gerade in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten gibt es kaum ein Wochenende, an dem man nicht die Auswahl zwischen verschiedensten Veranstaltungen hat. Das ist in diesem Jahr nicht so - auf den Grund muss hier nicht weiter eingegangen werden. Nun gibt es aber einen Termin, der dennoch stattfinden kann, sozusagen eine Veranstaltung zum selber zusammenstellen. Der Motorsport Club Lech-Schmuttertal, ein Verein im ADAC, veranstaltet vom 1. Mai bis 14. August eine Landkreisrallye rund um Augsburg. Und so funktioniert's.

