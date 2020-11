13:39 Uhr

Auffahrunfall bei Adelsried mit 6000 Euro Schaden

Der 62-Jähriger war laut Polizei auf dem Weg in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als der Autofahrer vor ihm bremsen musste.

Nicht aufgepasst hat ein 62-jähriger Autofahrer am Dienstag zwischen Adelsried und Autobahnzubringer. Bei dem Unfall entstand glücklicherweise nur ein Sachschaden.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstag um 6.30 Uhr auf der Staatsstraße 2032 zwischen Adelsried und Autobahnzubringer gekommen. Grund war ein verkehrsbedingtes Bremsmanöver, auf das ein 62-jähriger Autofahrer zu spät reagierte.

Der 62-Jährige war laut Polizei auf dem Weg in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als der Autofahrer vor ihm bremsen musste. Dies bemerkte der Hintermann zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, es entstand an beiden Autos ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6000 Euro. (thia)

Themen folgen