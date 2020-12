vor 33 Min.

Auffahrunfall im Gersthofer Stadtzentrum

Eine 26-jährige Autofahrerin wurde in Gersthofen in einen Auffahrunfall verwickelt, weil sie an einer Ampel hielt.

Eine 26-Jährige hält in Gersthofen mit ihrem Wagen an einer Ampel. Weil der Fahrer des folgenden Autos den Bremsvorgang zu spät bemerkt, fährt er ihr ins Heck.

Von Sören Becker

Eine 26-jährige Autofahrerin wurde in Gersthofen in einen Auffahrunfall verwickelt, weil sie an einer Ampel hielt. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Flotowstraße und Bahnhofstraße. Laut Polizei hatte der 66-Jährige im Wagen hinter ihr zu spät gebremst und fuhr leicht auf ihr Fahrzeug auf. Nach dem Zusammenstoß klagte die 26-Jährige über Rückenschmerzen. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. (AZ)

Themen folgen