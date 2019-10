12:00 Uhr

Auffahrunfall in Diedorf: Junge Fahrerin übersieht abbremsende Autos

Eine junge Frau hat in Diedorf einen Auffahrunfall verursacht.

Eine junge Fahrerin fährt in Diedorf auf abbremsende Autos vor sich auf und schiebt sie aufeinander. Verletzt wurde niemand.

Ein Auffahrunfall zwischen drei Autos hat sich am Montagnachmittag in Diedorf ereignet. Eine 22-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei gegen 14.30 Uhr auf der Hauptstraße, B300, in Richtung Augsburg, als sie die vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden Fahrzeuge übersah und auffuhr. Durch den Anstoß schob die junge Frau zwei Autos aufeinander, verletzt wurde jedoch niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. (AL)

