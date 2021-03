vor 34 Min.

Auffahrunfall zwischen Meitingen und Thierhaupten

Dass ein 64-Jähriger nach links abbiegen will, bemerkt ein anderer Autofahrer zu spät. Es kommt zum Unfall zwischen Meitingen und Thierhaupten.

Zu einem Auffahrunfall zwischen Meitingen und Thierhaupten ist es am Mittwoch gegen 16.30 Uhr gekommen. Laut Polizei fuhr ein 64-Jähriger auf der Staatsstraße 2045 von Meitingen in Richtung Thierhaupten. Der Mann wollte nach der Lechbrücke nach links in einen Parkplatz einbiegen. Daher verringerte er seine Geschwindigkeit. Doch der dahinter befindliche 54-jährige Autofahrer bemerkte das zu spät. Er sei mit seinem Wagen in das Heck des anderen Autos gekracht, wodurch ein Gesamtschaden von rund 7500 Euro entstand, teilt die Polizei mit. (kinp)

Themen folgen