Ein Hoch auf alle Gewinner der EM

Denken Sie einfach an ihre Lieblings-Pizza, einen starken Espresso oder den nächsten Urlaub: So fühlen wir mit den Gewinnern der Fußball-EM.

Wissen Sie was? Genau heute ist der richtige Tag, sich als ein echter Europäer zu fühlen. Sie ahnen es schon, das hat mit dem Ausgang der Fußball-Europameisterschaft am Sonntag zu tun. Jahrzehntelang hat nicht nur jede Politikerin und jeder Politiker, der etwas auf sich hält, betont, wie sehr er oder sie sich als Europäer oder Europäerin fühle - das eigentliche Geburtsland hin oder her.

Lassen wir diese Gefühle nun selbst einmal zu: Wer hat nicht seine persönlichen italienischen Momente im Leben: Die Pizza beim Lieblings-Italiener, den genau nach dem eigenen Geschmack zubereiteten Espresso oder die Vorfreude auf den nächsten Urlaub in jenem kleinen Familienhotel an der Adria, in das schon die Eltern in den 80er Jahren gefahren sind.

Das ist der echte europäische Gedanke

Vielleicht wirkt das schon und im Sinne des europäischen Gedankens können wir uns jetzt auch ein kleines bisschen als Gewinnerin und Gewinner nach dem großen Fußballturnier des Jahres fühlen. Das klappt natürlich nicht, wenn sie stattdessen englisches Wetter, Bratwürstchen und gegrillte Tomaten zum Frühstück oder die Beatles lieben.

Könnte ohnehin eine Einbahnstraße sein: Wer den Pokal heute wirklich in Händen hält, wird sich sicher eher italienisch als europäisch fühlen. Es sei ihnen gegönnt. Bis in drei Jahren.

