Aufgefallen

vor 58 Min.

Leben wie Kneipp dank Tief Xero?

Plus Knietief durch kaltes Wasser waten - das ist eine der Heilmethoden des Wasserpfarrers Sebastian Kneipp. An Möglichkeiten mangelt es dank Tief Xero nicht.

Von Philipp Kinne

Die griechische Vorsilbe "Xero" bedeutet laut Wikipedia so viel wie "trocken" oder "dürr". Ein passenderer Name für das Unwettertief wäre freilich "Hydro" gewesen, griechisch für "Wasser". Denn das prasste am Montagabend wie aus Eimern vom Himmel. Womit wir schon beim Thema wären: Wasser.

