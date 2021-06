Manchmal hilft nur lärmen und lärmen lassen

In Neusäß soll eine neue Verordnung für mehr Ruhe sorgen. Schließlich gilt seit gut 200 Jahren: Ruhe ist die erste Bürgerpflicht.

Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, bimste einst ein preußischer Offizier Berlins Bürgern ein, als Napoleons Franzosen vor den Toren standen. Der Kaiser ist längst Geschichte, der Spruch indes wirkt nach, auch wenn der Anlass rund 200 Jahre später nicht feindliche Soldaten, sondern die lieben Nachbarsleut sind. Rasenmäher, Laubsauger oder Schlagbohrmaschine: In den Baumärkten finden geneigte Hobbygärtner und Heimwerker allerhand Rüstzeug, um Heim und Garten nach ihrem Gusto zu gestalten. Da kann es schon mal länger lauter werden und dann ist der Ärger mitunter groß.

Inzwischen erinnert ein wahres Dickicht an Gesetzen und Verordnungen den werten Heimwerker an seine erste Bürgerpflicht. In Gersthofen trägt das Werk den martialischen Untertitel "Lärmbekämpfungsverordnung". Da kommen dann keinerlei Zweifel mehr am Ernst der Lage auf. Grundsätzlich gilt im Paragrafendschungel folgende Faustregel: Je größer die Stadt, desto kleiner ist das Zeitfenster, in dem er sich austoben darf.

Auf dem Land, wo die Abstände und Grundstücke größer und der Rasenmäher schon mal ein kleiner Traktor ist, gilt dagegen eher lärmen und lärmen lassen. Wobei eine Kreissäge, die am Samstagmorgen um acht Uhr einen kleinen Wald zu Brennholz verarbeitet, schon ein großes Maß an Toleranz verlangt. Da hilft dann für den inneren Druckausgleich nur eines: raus aus den Federn und ran an den Laubbläser. Aber bitte immer schön ruhig bleiben.

