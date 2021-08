Reiseziele im Augsburg Land: Wichtig ist ein wenig Fantasie

Die heimische Tourismusbranche dümpelt vor sich hin. Ein Experte gibt Tipps. Wir auch.

Wandern, so hat ein großes Meinungsforschungsinstitut im Auftrag einer Krankenkasse neulich herausgefunden, Wandern ist in bei den Menschen. Klar: Wo sollen die Leute auch sonst hin? Mit den Auslandsreisen ist es in diesen Monaten so eine Sache, da besinnt sich mancher Reiseweltmeister auf die kleinen Attraktionen vor der Haustür: Ganghoferweg statt Kilimandscharo also, das hat doch was. Zumal sich auf Afrikas höchstem Berg tagtäglich bis zu 500 Bergsteiger drängeln - dagegen ist Ganghofer-Quelle bei Welden vermutlich Natur pur, ein echter Geheimtipp nachgerade.

Auch andere Highlights der Region scheinen noch nicht so richtig vermarktet: Der Gersthofer Müllberg als veritabler Aussichtspunkt oder der Zusmarshauser Rothsee als Wassersport-Revier sind durchaus noch ausbaufähig. Am Ende verirrt sich sogar noch einer auf den Radweg, mit dessen Hilfe man auf den Spuren der Lechfeldschlacht wandeln kann. Blöd nur, dass vor 1000 Jahren noch keiner Rad gefahren ist und es so richtige Spuren von dem historischen Großereignis auch nicht gibt. Macht aber nix: Mit ein wenig Fantasie findet sich alles - auch das schönste Reiseziel - direkt vor der eigenen Haustür.

