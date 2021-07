Warum im Abfall wahre Schätze liegen

Im Landkreis Augsburg wird der Müll untersucht. Darüber sollte man nicht die Nase rümpfen.

Abfall hat von jeher ein gewisses Imageproblem, anrüchige Sache halt. Doch weil am Ende nur zählt, was hinten rauskommt, darf der Müll keineswegs gering geschätzt werden, für manche birgt er sogar wahre Schätze. Ein Beispiel: Des Menschen Hinterlassenschaften lassen viele Rückschlüsse auf sein wirkliches Leben zu, weswegen Boulevardjournalisten immer wieder gerne in Mülltonnen von Promis schnüffeln und etwaige Beutestücke stolz präsentieren. Für einen Archäologen schließlich kann ein Schuttplatz aus grauer Vorzeit zur regelrechten Goldgrube werden, wenngleich die Schatzsuche in steinaltem Abfall mitunter mühsam ist.

Weitaus bessere Voraussetzungen hat, wer den Abfall des heutigen Menschen im Dienste der Wissenschaft filzt. Müll findet sich in rauen Mengen, günstigenfalls sogar noch schön vorsortiert, gewogen und verpackt. Und während die alten Ägypter die Pyramiden schufen, türmen wir den Müll zu wahren Bergen. Hoffen wir mal, dass es nicht das Einzige ist, was bleibt.

