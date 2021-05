Aufhebung der Stallpflicht: Ich wollt' ich wär' ein Huhn

Die Hühner haben sie schon hinter sich, doch für Homo sapiens gilt weiter die Stallpflicht. Wer ist jetzt hier schlauer?

Der Mensch an sich meint es selten gut mit dem Huhn. Er pfercht es in Käfige, klaut die Eier, schreddert den Nachwuchs - die restlichen Schritte der Verwertungskette wollen wir uns an dieser Stelle sparen. Zum Dank darf sich das Huhn dann noch als blödes Federvieh verunglimpfen lassen, das den lieben langen Tag nichts zu tun hat. Von wegen "Ich wollt, ich wäre ein Huhn" - kein Mensch will mit den Hühnern tauschen.

Könnte sich nun aber ändern, weil das Federvieh, das übrigens deutlich schlauer ist, als gemeinhin angenommen, zumindest dem bayerischen Teil der Menschheit einen Schritt voraus ist. Während Homo sapiens immer noch daheim im Corona-Arrest (Homeoffice) hocken muss, dürfen die Hühner schon wieder fröhlich draußen rumspazieren, Ende der Stallpflicht und das ganz hoch offiziell. "Na ja, auch ein blindes Huhn findet eben mal ein Korn," denkt sich unsereins leicht resignierend, während er wieder mal mit den Hühnern schlafen geht, um nur ja nicht gegen die Ausgangssperre zu verstoßen.

