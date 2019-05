11:53 Uhr

Aufmerksame Zeugen beobachten Unfallflucht

Ihm war ein Ampelmast im Weg. Dann machte er sich aus dem Staub. Aber hatte nicht mit aufmerksamen Zeugen gerechnet.

Am Freitag gegen 14 Uhr fuhr ein Lastwagen von der B 2 kommend an der Anschlussstelle Gersthofen-Mitte ab. Beim links Abbiegen in die Bahnhofstraße streifte der Lastwagen laut Polizei den dortigen Ampelmast und beschädigte diesen erheblich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Wagen weiter. Aufmerksame Zeugen des Vorfalls teilten das Vorkommnis jedoch umgehend der Polizei mit. Anhand der Zeugenangaben konnte der Lastwagen im Rahmen einer Fahndung in der Röntgenstraße festgestellt werden. Der 33-jährige Fahrer wurde wegen Verkehrsunfallflucht angezeigt. Am Ampelmast entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. (lig)

