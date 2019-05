13:10 Uhr

Aufmerksame Zeugin klärt Unfallflucht auf

Ein Autofahrer macht sich in Diedorf aus dem Staub, doch eine Frau notiert sich das Kennzeichen. Der aktuelle Polizeireport

Eine aufmerksame Zeugin hatte nicht nur beobachtet, wie am Mittwochnachmittag in der Diedorfer Flurstraße ein grauer Toyota-Avensis angefahren wurde. Sie notierte sich auch das Kennzeichen des Unfallverursachers, der sich aus dem Staub machte. Der geparkte Toyota wurde am hinteren Stoßfänger erheblich beschädigt. Dem Unfallfahrer droht jetzt eine Anzeige.

Zusmarshausen: Rennradfahrer fährt Autos ins Heck

Leicht verletzt wurde am Mittwoch ein 54-jähriger Rennradfahrer, der mit anderen Sportlern unterwegs war. Er hatte gegen 14 Uhr auf der Ulmer Straße Richtung Friedensdorf laut Polizei den nötigen Sicherheitsabstand zu einem Fahrzeug nicht eingehalten. Als das Auto nach links in die Zusamstraße abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhalten musste und beim erneuten Anfahren verzögerte, fuhr der Radfahrer auf. Er stürzte und verletzte sich. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3600 Euro.

Gersthofen: Autofahrer übersieht Motorrad

Beim Rückwärtsfahren hat ein 39-jähriger Autofahrer in der Frühlingsstraße ein hinter ihm wartendes Motorrad übersehen und gegen dessen Vorderreifen gestoßen. Der Motorradfahrer verletzte sich laut Polizei leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

