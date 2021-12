Elektroingenieur wird bei Arbeiten im GVZ schwer im Gesicht verletzt

Ein 44-Jähriger arbeitet an einem Schaltkasten als ihm plötzlich ein Stück Draht aus der Hand fällt. Es kommt zum Kurzschluss und zu einer Verpuffung.

Ein 44-jähriger Elektroingenieur ist am Montag bei Arbeiten im Güterverkehrszentrum (GVZ) schwer im Gesicht verletzt worden. Der Mann arbeitete in einer Firma an der Koblenzer Straße an einem Schaltkasten und verlor um 8.45 Uhr plötzlich aus Unachtsamkeit ein Stück Draht.

Der Draht fiel in den Schaltkasten. Dadurch kam es laut Polizei zu einem Kurzschluss mit anschließender Verpuffung. Der 44-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen und musste in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. (thia)