Straße gesperrt: Rund um die B17 im Augsburger Norden droht massiver Stau

360 Meter lang wird die neue Spur auf der B17, die Autofahrern an der Anschlussstelle Augsburg-West das Einfädeln in Richtung Süden erleichtern soll.

Plus Am Freitag wird an der Anschlussstelle Gersthofen-Mitte die Fahrbahn der B17 in Richtung Augsburg gesperrt. Dies hat auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der A8.

Von Matthias Schalla

Geduld und starke Nerven werden Autofahrer an diesem Wochenende auf der B17 brauchen. Das Staatliche Bauamt beginnt am Freitag ab der Anschlussstelle Gersthofen-Mitte mit der Erneuerung der Fahrbahndecke in Richtung Augsburg. Rund um die Uhr werden ab 19 Uhr etwa 30 Bauarbeiter in drei Schichten im Einsatz sein, um die Arbeiten schnellstmöglich zu beenden. Dennoch muss bis Montag, 5 Uhr, mit teilweise erheblichen Behinderungen gerechnet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

