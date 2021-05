Klima-Aktivisten demonstrieren für Mobilitätswende im Augsburger Land

>> An der Endhaltestelle der Straßenbahn Richtung Königsbrunn stand der Spruch: "Die Lösung ist schon lang bekannt, Schnellbusse in Stadt und Land." <<



Vor 25 Jahren setzten sich die Grünen noch für den Ausbau der Straßenbahn ein...



Inzwischen steht linksgrün für ein Schnellbuskonzept, das vielfach parallel zu Bahnstrecken geführt werden soll und damit den weiteren Ausbau des schienengebundenen Nahverkehrs in der Region Augsburg gefährdet. Man plant gar schon für die Taktverschlechterung auf der Paartalbahn den Busersatz (irrsinnig gefährlich! - sehen Sie sich die unten verlinkten Unterlagen an).



Der Rest des Liniennetzes findet sich vielfach auf Fernstraßen abseits von Siedlungen und Gewerbe , wo keine direkten Haltestellen möglich sind und damit für die nötigen Abfahrten zu Haltestellen/Verknüpfungen mit dem Bestands-ÖPNV großen Zeitverluste eintreten würden.



Teile der etablierten Politik haben schon Gefallen geheuchelt; das klamme Augsburg soll sich diese 2. oder 3. Welt Lösung mit "BusRapidTransport" leisten. Bei uns natürlich noch etwas schlechter, weil die Innenstädte großzügig umfahren werden.



Beachten Sie auch die Schnellbuslinie parallel zur Staudenbahn - wozu Reaktivierung - man kann doch auch mit dem Bus fahren.



https://www.verkehr4x0.de/wp-content/uploads/2019/06/Verkehr4x0_BallungsraumAugsburg_V1x05www.pdf





youtube Beitrag zum 2. Welt Schienenverkehrsersatz "Transmilenio"in Bogota/Kolumbien:



https://www.youtube.com/watch?v=SRGoketbIZE

Antworten Melden Permalink