Augsburg

vor 33 Min.

Schützen im Augsburger Land nehmen Wettkämpfe ins Visier

Plus Nach der lähmenden Corona-Zeit soll der Sport wieder gelebt werden. Der Gau Augsburg wählt neue Vorstandschaft und ernennt ein Ehrenmitglied.

Von Hildegard Steiner

Eine ungewöhnliche Zeit liegt aufgrund der Corona-Pandemie auch hinter dem Sportschützengau Augsburg. So konnten unter anderem die Gau-Könige, die bereits im Januar und Februar vergangenen Jahres ermittelt wurden, coronabedingt nicht bei der geplanten Königsproklamation im November geehrt werden. Sie erfuhren dies im Rahmen von kleinen Feiern in den einzelnen Vereinen. Die Kette der Gau-Jugendschützenkönigin ging an Sophia Grinshteyn vom SV TSG 1885 Augsburg. Die Kette für den Gau-Auflagenschützenkönig an Jürgen David von der Vereinigten Schützengesellschaft Haunstetten. Tamara Gruschka vom SV Zusmarshausen wurde Gau-Damenkönigin und Lukas Zimmermann vom SV Schmuttertal Biburg Gau-König der Schützenklasse. Der stellvertretende Bezirksschützenmeister Ernst Grail rief die Schützinnen und Schützen auf, ihren Sport nach der lähmenden Zeit wieder zu leben.

