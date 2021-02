18:30 Uhr

Augsburger Landrat versichert: "Ich bin nicht gegen Corona geimpft"

Nach dem Ärger über Impf-Drängler, insbesondere seines Amtskollegen im Donau-Ries reagiert der Augsburger Landrat Sailer deutlich.

Weder Landrat Martin Sailer noch andere Mitarbeiter der Verwaltung des Landkreises Augsburg sind bislang geimpft. Das hat der CSU-Politiker in einem Antwort-Video auf Bürgerfragen rund um das Thema " Corona" versichert. Zunächst seien die über 80-Jährigen an der Reihe, betonte der 50-jährige Sailer: "Es gibt hier eine klare Anweisung, dass wir alle warten, bis wir an der Reihe sind. Wenn alle anderen geimpft sind und die Kategorie dran ist, zu der wir gehören, dann lassen wir uns gerne impfen.“

In den vergangenen Tagen haben prominente "Impf-Drängler" für Aufsehen und herbe Kritik gesorgt. Frühzeitig geimpft worden sind unter anderem der Augsburger Bischof Bertram Meier und der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle.

In seinen Antworten auf Bürgerfragen betonte Sailer nochmals, dass es keine Impfpflicht gebe. Wer sich jetzt als Angehöriger der Gruppe mit der höchsten Priorität gegen eine Impfung entscheide, könne das aber jederzeit nachholen. "Dann können Sie sich gerne melden und bekommen dann, da Sie immer noch der höchsten Priorität angehören, selbstverständlich einen Impftermin.“

Impfzentrum Gablingen muss Pause machen

Sailer kündigte zudem an, dass künftig an die Besucher des Impfzentrums, das an diesem Wochenende wegen Impfstoffmangels pausieren muss, Fragebögen verteilt werden. Darin soll die Zufriedenheit der soeben Geimpften abgefragt werden. Dies diene der Qualitätssicherung. Schon jetzt bekomme das Landratsamt sehr viele positive Rückmeldungen über die Abläufe im Impfzentrum, sagte Sailer.

Der Impfstoff gegen Corona ist weiter knapp

In einem Punkt allerdings müsse man die Menschen enttäuschen: Niemand kann sich zum jetzigen Zeitpunt den Impfstoff aussuchen, der ihm gespritzt wird. Sailer: "Wir haben viel zu wenig Impfstoff und zur Zeit beinahe ausschließlich den Impfstoff der Firma Biontech." (AZ/cf)

