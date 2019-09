vor 53 Min.

Augsburger Lieblinge für die „Carmina burana“

Carl Orffs Welthit erklingt im Gersthofer Jubiläumsjahr in der Stadthalle. Und ein Gersthofer singt das Tenorsolo.

Von Gerald Lindner

Sie gehören zu den weltberühmten Klassikern der Opern- und Konzertliteratur: Die „Carmina burana“, für die der Komponist Carl Orff aus mittelalterlichen Musikhandschriften schöpfte. Mit diesem Stück und bekannten Solisten setzt Gersthofen einen fulminanten Schlusspunkt im Programm zum 50. Jubiläum der Stadterhebung.

Gefunden wurden die „Carmina burana“, eine Anthologie 254 mittelalterlicher Lied- und Dramentexte, im Jahr 1803 in der Bibliothek des Klosters Benediktbeuren. Orff machte aus Stücken dieser Sammlung eine schmissige, aber auch zart lyrische Mischung aus Oper und Konzert, die an die Sänger hohe Anforderungen stellt, dem Publikum aber großes Vergnügen bereitet.

In der Gersthofer Stadthalle dirigiert Wolfgang Reß

Die Leitung des Konzerts am Sonntag, 29. September, ab 20 Uhr in der Stadthalle Gersthofen hat Wolfgang Reß, von 1992 bis 2017 Direktor der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg. Seit 1982 ist er musikalischer Leiter des Philharmonischen Chors Augsburg. 2011 wurde Wolfgang Reß mit der Medaille „Für Augsburg” ausgezeichnet, das Bundesverdienstkreuz folgte zwei Jahre später.

„Ich freue mich sehr, dieses Stück wieder aufführen zu können“, erklärt Reß. Die „Carmina burana“ haben ihn sein gesamtes musikalisches Leben begleitet. „Ich habe sie schon als Student gesungen und bei der Eröffnung der Augsburger Kongresshalle in der Orchesterfassung die Celesta gespielt“, erinnert er sich. „Carl Orff war an dem Abend selbst anwesend.“ Seit 1982 hat Reß sie wiederholt dirigiert, unter anderem auf dem Augsburger Rathausplatz sowie in der französischen Partnerstadt Augsburgs, Bourges. Immer mit dabei war „sein“ Philharmonischer Chor. „Am Sonntag werde ich die Carmina zum 48. Mal dirigieren“, so Reß. Der Philharmonische Chor Augsburg ist selbstverständlich mit 80 bis 90 Sängern mit dabei. Auch sie haben große Erfahrung mit diesem Stück. Wolfgang Reß hat namhafte Solisten mit ins Boot geholt. Das Sopransolo singt der Augsburger Publikumsliebling Cathrin Lange, von 2009 bis Ende 2017 Ensemblemitglied des Theater Augsburg und Theaterpreisträgerin. Von 2008 bis 2011 sang Jan Friedrich Eggers am Theater Augsburg. Er übernimmt das Baritonsolo. Er erhielt unter anderem 2010 dem Bayerischen Kunstförderpreis.

Tenorsolist Ulrich Reß lebt in Gersthofen

Das Tenorsolo übernimmt Kammersänger Ulrich Reß von der Bayerischen Staatsoper München, der in Gersthofen lebende Bruder des Dirigenten. Mit seiner Interpretation des „Schwans“ in den „Carmina“ erregte er internationales Aufsehen.

Da das Orff-Stück nur gut eine Stunde dauert, gibt’s für die Zuhörer weitere Zuckerl, verspricht Wolfgang Reß: Sein Sohn Florian Reß, Sebastian Hausl und Fabian Strauß bilden das Percussion-Trio Schlag3. Vom Philharmonischen Chor Augsburg werden die Schlagwerker regelmäßig gebucht. Sie spielen in einer Erstaufführung „Sechs Stücke für Schlagzeugtrio“ von Sebastian Bartmann. Dessen Klavierduo „imPuls“ mit Barbara Bartmann ist zudem mit „minimalBach“ mit Preludien aus Johann Sebastian Bachs „Wohltemperiertem Clavier“ zu hören. Insgesamt fünf Schlagzeuger sowie die Pianisten übernehmen den Instrumentalpart, der – ebenfalls von Orff instrumentiert – noch archaischer und rhythmischer wirkt als die „weichere“ Orchesterfassung des Komponisten.

Karten von 32,50 bis 24,60 Euro gibt’s an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12, sowie bei „Der Buchladen“ (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

