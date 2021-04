Augsburgs Bischof firmt in Thierhaupten 58 Kinder

Der Augsburger Bischof Bertram Meier feierte gleich zwei Gottesdienste in Thierhauptens Pfarrkirche St. Peter und Paul. Welche Botschaft er für die Firmlinge hat.

Ein großer Tag fand für 58 Mädchen und Buben in Thierhauptens Pfarrkirche St. Peter und Paul statt, als sie vom Augsburger Bischof Bertram Meier höchstpersönlich gefirmt wurden.

Pandemiebedingt wurden die 58 Firmlinge aus den Pfarreien St. Peter und Paul (Thierhaupten), St. Vitus (Neukirchen) und St. Laurentius (Baar) in zwei Gruppen geteilt, sodass der Augsburger Bischof zusammen mit dem Ortsgeistlichen, Pfarrer Werner Ehnle, gleich zwei Gottesdienste zelebrierte.

An die Schüler der fünften und sechsten Klassen appellierte Bischof Bertram Meier eindringlich, stets am Glauben festzuhalten, sich zum Glauben zu bekennen und keine falsche Scham zu zeigen und Bekenntnis zum eigenen Glauben abzulegen. Bischof Meier machte ferner deutlich, dass die jungen Christen in der Taufe, Kommunion und Beichte erfahren konnten, dass Gott sie liebe und für sehr wertvoll halte.

Die Freude des großen Festtages teilte mit den Firmlingen Pfarrer Werner Ehnle, der Bischof Meier erstmals in der ehemaligen Klosterkirche begrüßen konnte. Gerne erinnerte er an seine gemeinsame Zeit mit dem hohen Würdenträger im Priesterseminar.

