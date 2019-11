21.11.2019

Aus Bürgerhaus wird Haus für Kinder

Nach etlichen Verzögerungen ist die große Kita in Gessertshausen fertig

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Fröhlich winkend zogen die Kindergarten- und Grundschulkinder der Gemeinde Gessertshausen in den Veranstaltungsraum des Hauses für Kinder ein und umrahmten Bürgermeister Jürgen Mögele, der in bester Laune die Gäste zu einem Festakt begrüßte. Zwei Jahre nach dem Richtfest konnte endlich die Vollendung werden.

„Der Moment ist gekommen, um nach vieler Planung und Arbeit nun gemeinsam auch zu feiern“, freute er sich über das wohlgelungene Werk, das nun ausreichend Platz für die Kinder der Gemeinde und gleichzeitig auch noch Raum für den Musikverein Gessertshausen, eine Krabbelgruppe sowie einen Ratssaal für den Gemeinderat bietet.

„Hier wurde eine Investition getätigt, die noch weit in die Zukunft reichen wird und einen wahren Mehrwert für die Gemeinde darstellt“, erklärte Bürgermeister Mögele und wünschte: „Mögen alle strahlend das Haus betreten und beim Verlassen eine angenehme Zeit hier verlebt haben.“

Im Erdgeschoß zog bereits im August mit den ersten Kindergartenkindern Leben in das Haus ein. Die Kinder machten an diesem Festtag durchaus deutlich, dass sie sich in ihren neuen Betreuungsstätten durchaus schon sehr wohl und heimisch fühlen. Natürlich trugen sie mit kleineren Einlagen ihren Teil zur Feier bei. Viel Applaus erhielten die Grundschulkinder, von welchen ein Teil die neu gegründete Hortgruppe besucht, für ihre kleine Aufführung. Sie hatten sich mit ihrer Lehrerin Birgit Atterer überlegt, was sie nun in den neuen Räumen alles tun werden. „Draußen sausen, Geburtstag feiern, nachdenken über die Welt, in der Sitzecke lesen oder einfach auch mal ulkig sein“, schlugen sie vor und hielten bei jeder Idee ein buntes Plakat mit einem Buchstaben hoch. Letztendlich ergaben diese den Namen „Haus der Kinder“. Die Kindergartenkinder sangen anschließend aus voller Kehle ihr Kindergartenlied.

Bevor man zur inoffiziellen Feier überging, segnete Pfarrer Ralf Putz die neuen Räume. Eigentlich sollte das, ehemals als Bürgerhaus konzipierte Haus für Kinder bereits zum Kindergartenjahr 2018/19 bezogen werden. Man hatte anhand der steigenden Nachfrage nach Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen hinsichtlich der Nutzung des Hauses umdisponieren müssen. Zahlreiche Verzögerungen auf der Baustelle gestatteten dies aber nicht. Deshalb gab es im letzten Jahr im Gemeinderat großes Aufatmen, als klar wurde, dass die Anmeldezahlen 2018 noch nicht so hoch waren, dass die Räume bereits gebraucht wurden.

Jetzt ist der Bau vollendet, und damit kann die Gemeinde auch den, inzwischen für das Kindergartenjahr 2019/20 erhöhten, Anmeldezahlen mit ausreichend Kinderbetreuungsplätze gerecht werden. In Gessertshausen gibt es inzwischen drei statt zwei Krippengruppen, sechs statt fünf Kindergartengruppen sowie eine neu eingerichtete Hortgruppe.