vor 36 Min.

Aus Langeweile: Betrunkener ruft Polizei an

Immer wieder rief ein Betrunkener in der Einsatzzentrale der Polizei an.

Ein betrunkener Mann aus Untermeitingen hat nachts mehrfach die Notrufnummer gewählt. Dem Beamten erzählte er, dass er betrunken und ihm langweilig sei.

Von Maximilian Czysz

Der 42-Jährige hatte nach Polizeiangaben zwischen 0.47 und 5.10 Uhr insgesamt sechs Mal bei der Einsatzzentrale über die Notrufnummer angerufen. Der Polizist hakte mehrfach nach, ob ein Notfall vorliegt. Die Frage verneinte der Mann. Ihn erwartet jetzt eine hohe Geldstrafe wegen „Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln“ – eine Straftat.

Kein Pardon gibt es auch, wenn aus Scherz die Notrufnummer missbraucht wird. Vor Jahren hatten zum Beispiel vier Jugendliche unabhängig voneinander der Polizei gemeldet, dass im Augsburger Siebentischwald ein Tiger unterwegs sei. Polizei und Feuerwehr durchsuchten denn Wald, sogar ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera war im Einsatz. Die Kosten beliefen sich auf etwa 7000 Euro.

Großeinsatz für die Rettung einer ertrinkenden Maus

Unklar war die rechtliche Lage, als ein junger Mann bei der Polizei in Landsberg einen Notruf abgesetzt hatte. Er meldete, dass „jemand“ nahe der Lechstaustufe 15 ertrinken würde. 20 Feuerwehrmänner, mehrere Wasserwachten sowie Notarzt, Rettungswagen und Rotes Kreuz kamen, um dem vermeintlichen Ertrinkenden zu retten. Sogar ein Rettungshubschrauber des ADAC machte sich auf den Weg, insgesamt waren 40 Retter im Einsatz. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem Ertrinkenden um eine Feldmaus handelte. Die Maus wurde übrigens gerettet.

Um Situationen wie in Landsberg zu verhindern, rät Siegfried Hartmann vom Polizeipräsidium Schwaben Nord: „Man sollte nicht zögern, einen Notruf abzusetzen. Aber es ist wichtig, eine klare Mitteilung abzugeben und am Telefon zu bleiben.“ So könne die Leitstelle nachfragen, um Missverständnisse auszuschließen.

Themen folgen