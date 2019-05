21.05.2019

Aus dem Stammtisch wird ein Forum

Bei der Veranstaltung in Meitingen geht es um Migration

Der bisherige „Stammtisch Migration Meitingen“ ist zum „Forum für Migration in Meitingen“ umbenannt worden. Laut Auskunft der Organisatoren hätten die bisherigen Zusammenkünfte gezeigt, dass es über den Austausch hinaus viel um die gemeinsame Entwicklung und Gestaltung von Maßnahmen für gelungene Migration in der Marktgemeinde geht. Der Begriff „Forum“ spiegele deshalb den Charakter dieser Treffen besser wider.

Dabei gehe es weiterhin um aktuelle Informationen und Erfahrungen zu Migrationshilfen sowie um die Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen rund um das Thema Migration. Ziel sei die Förderung von erfolgreicher Migration im Sinne eines vielfältigen Miteinanders in der Marktgemeinde.

Das erste „Forum für Migration in Meitingen“ findet am kommenden Donnerstag, 23. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr im Martin-Luther-Saal des Gemeindezentrums der Johanneskirche, St.-Johannes-Straße 6 in Meitingen statt.

Das Forum findet regelmäßig alle zwei Monate im Gemeindehaus der evangelischen Johanniskirche statt und ist für alle Bürgerinnen und Bürger offen, die sich bereits für Migration im Markt Meitingen engagieren oder eventuell zukünftig einsetzen möchten. Für Getränke wird gesorgt.

Auf der Tagesordnung des Treffens in dieser Woche stehen unter anderem ein Grundsatzpapier zum Selbstverständnis der Migrationshilfe Meitingen, die Veranstaltungsplanung für 2019 und schließlich das Filmprojekt „Migration in Meitingen“.

Übrigens: Organisiert wird der Stammtisch vom Koordinationsteam für Migrationshilfen im Markt Meitingen mit Jens Tietböhl (Quartiersbüro Meitingen), Simon Oschwald (Diakonie Augsburg, Migrationsberatung), Achim Zwick (Markt Meitingen). (AL)

Themen Folgen