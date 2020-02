24.02.2020

Aus der Turnhalle wird ein Konzertsaal

Das Philharmonische Orchester des Staatstheaters Augsburg verwandelte die Turnhalle der Mittelschule Meitingen in einen Konzertsaal.

Orchester nimmt Schüler der Meitinger Mittelschule auf eine musikalische Weltreise mit

Da staunten die Fünft- und Sechstklässler nicht schlecht: Mitten in der Turnhalle der Mittelschule Meitingen stand ein ganzes Orchester, zusammen mit einem Dirigenten. Lehrerin Simone Möckl hatte es geschafft, dass rund 50 Protagonisten die Halle für eine Stunde in einen Konzertsaal verwandelten. Dazu zählten die 45 Musiker des Philharmonischen Orchesters am Staatstheater Augsburg und ihr Generalmusikdirektor Domonkos Héja, aber auch ein Sänger, eine Erzählerin und Katja Schild vom Bayerischen Rundfunk.

Schild moderierte einfühlsam und ermunterte die Schüler immer wieder, aktiv mitzumachen. Die Erzählerin hatte eine kleine Stoffhummel dabei, die mit den Kindern in die musikalische Welt hinauszog. Die Reise der kleinen Hummel begann in Russland mit einem Stück von Rimski-Korsakow sowie einem Tanz aus dem „Nussknacker“ von Tschaikowski.

Die Hummel flog über den Mount Everest und in die Türkei. Aus Ungarn waren Werke von Béla Bartók zu hören. Gastmusiker Seref Dalyanoglu begleitete auf seiner Laute ein türkisches Volkslied und sang dazu. Die Reise der Hummel führte weiter nach Norwegen zu Peer Gynt, nach Spanien zu „Carmen“ und nach Italien zu einem kleinen Intermezzo aus der „Cavalleria rusticana“ von Pietro Mascagni. Auch Stationen in den USA und Argentinien standen auf dem Programm. Unterschiedlicher hätte die Musik nicht ausfallen können.

Dirigent Domonkos Héja ermutigte auch zwei Schüler, das große Orchester einmal zu dirigieren. Lukas und Vanessa hatten den Mut und hoben mit anfänglicher Unterstützung durch den Maestro den Taktstock. Das Orchester intonierte dabei die Ouvertüre aus „Carmen“ von Georges Bizet. Der Radetzky-Marsch von Johann Strauß führte die kleine Hummel von der musikalischen Weltreise wieder zurück in die Turnhalle der Mittelschule Meitingen. Am Ende war es eine Schulstunde der etwas anderen Art, die vielen Schülern in guter Erinnerung bleiben wird. (rogu)

Themen folgen