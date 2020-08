vor 52 Min.

Aus der alten Brauerei in Hainhofen soll ein Mehrfamilienhaus werden

Plus Der Antrag zum Umbau der denkmalgeschützten ehemaligen Brauerei in Hainhofen gefällt dem Bauausschuss nicht. Wie es jetzt weitergehen kann.

Die ehemalige Brauerei Mayr in Hainhofen soll zu einem Mehrfamilienhaus umgebaut werden. Der Stadt Neusäß liegt ein Bauantrag eines Investors vor, der das Grundstück vor zwei Jahren erworben hat. Er möchte die ehemalige Brauerei sanieren und auch den Stadel zu Duplex-Garagen und Lagerräumen umbauen. Doch im zuständigen Bauausschuss stießen die vorgelegten Pläne auf wenig Begeisterung.

Ein Umbau der Brauerei in ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen sei grundsätzlich denkbar, hieß es vonseiten der Bauverwaltung. Stadtbaumeister Dietmar Krenz wies allerdings darauf hin, dass das gesamte Gebäude sowohl innen als auch außen unter Denkmalschutz stehe. Eine Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalschutz stehe noch aus. Krenz äußerte Bedenken zu dem geplanten Umbau des früheren Gasthauses, der früher eine große Bedeutung für das Ortsleben in Hainhofen hatte: „Ich habe meine Probleme mit der Fassade und der Gestaltung, das erinnert mich an eine normale Wohnbebauung.“ Er könne die Planung so nicht empfehlen.

Stadtbaumeister: Umbau gibt Probleme mit dem Denkmalschutz

Krenz glaubt nicht, dass dieses Vorhaben dem Denkmalschutz entspreche. Abgesehen davon sei es lobenswert, dass das Gebäude wieder mit Leben gefüllt werden soll. Rechtlich sei das Wohnhaus zulässig, aber Krenz stellte die Frage im Bauausschuss: „Wollen wir ein Wohnhaus in dieser Form?“ Krenz missfielen zum Beispiel die vorgestellten Balkone.

Auch der Dachstuhl sei denkmalgeschützt. Zweireihige Dachgauben passen nach Ansicht von Krenz daher nicht dazu. Stadtrat Wolfgang Weiland (Freie Wähler) plädierte dafür, dass sich der Ausschuss für diese Entscheidung Zeit nehmen sollte. „Das ist ein markantes Gebäude für Hainhofen.“ Doppelparker seien bisher im Stadtgebiet nicht gerne gesehen gewesen. Nach dem Eindruck von Weiland geht es bei der eingereichten Planung um eine maximale Nutzung des Gebäudes. Hannes Grönninger (Die Grünen) meinte, das Gebäude „sei gerade nicht eine Schönheit“. Da etwas daraus zu machen bezeichnete er als „Meisterleistung“.

Stadtbaumeister Krenz sprach sich dafür aus, „noch Einfluss auf die Gestaltung zu nehmen“. Es gehe nicht darum, jemanden daran zu hindern, ein Wohngebäude zu errichten. Der Bauausschuss schloss sich dieser Meinung einstimmig an. Der Planungs- und Umweltausschuss soll in die weitere Planung einbezogen werden und die Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalschutz ebenso.

