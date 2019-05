vor 19 Min.

Aus für Bears & Friends in Gersthofen nach 25 Jahren

Ein ganzer Laden voller Gummibärchen war 25 Jahre lang in Gersthofen Renate Wohlmuths berufliche Mitte. Nun geht sie in den Ruhestand und schließt Bears & Friends im August.

Die Inhaberin des Gersthofer Gummibärenladens Renate Wohlmuth geht in den Ruhestand. Es gibt keinen Nachfolger.

Von Renate Dumreicher

„Anfangs hat man uns ausgelacht“, erinnert sich Renate Wohlmuth an die Zeit vor 25 Jahren. So lange gibt es die Bears & Friends bereits in der Region. Mit ihrem Mann Hans Wohlmuth hat sie die Gummibärchen aus dem Bayerischen Wald nach Gersthofen gebracht. Doch mit dem ganz besonderen Laden soll bald Schluss sein.

Ganz am Anfang haben sie aus der Garage verkauft, bis es zu viel wurde und sie in den Raum in die Bahnhofstraße umgezogen sind. „Wir haben die Gummibären einmal probiert und sind daran hängen geblieben“, berichtet sie, ehemals Sekretärin der Geschäftsleitung der Kolping-Akademie in Augsburg. Egal ob als Geschenk oder zum Verbrauch, die Gummibärchen haben ihre Liebhaber gefunden.

Überwiegend Stammkunden in Gersthofen

Überwiegend sind es Stammkunden, die immer wieder den Weg in den bunten Laden finden, seit 2013 nun in der Augsburger Straße. „Hier hatten wir einen Kundenparkplatz, und wir wurden besser gefunden“, begründet Renate Wohlmuth den zweiten Umzug. Über die Jahre hat sich das Konsumverhalten der Kunden etwas geändert, es werde mehr Wert auf Qualität und originelle Geschenke gelegt, aber der Verkauf war stets konstant gut. Die Stammgäste waren immer treu und kamen sogar von weiter entfernt – zum Beispiel aus Günzburg, Donauwörth oder sogar München. „Überwiegend waren es Pendler, die bei uns einen Zwischenstopp eingelegt haben, um die süßen Teilchen mitzunehmen“, berichtet die Inhaberin.

Ende August ist Schluss

Mit 64 Jahren hat sich Renate Wohlmuth nun dazu entschieden, am 31. August 2019 den Bears & Friends Laden zu schließen. „Einfach nur, weil ich in Rente gehe und mein Leben genießen will. Mehr tanzen, mehr reisen, mehr im Garten arbeiten und natürlich mehr Zeit mit den Enkelkindern verbringen“, blickt sie freudestrahlend in die Zukunft. Dennoch gibt es auch ein weinendes Auge, denn das Geschäft lag ihr sehr am Herzen, und die Stammkunden kommen nun bereits in der zweiten Generation. „Leider gibt es keinen Nachfolger“, sagt sie dann doch etwas wehmütig.

