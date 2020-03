30.03.2020

Aus für das große Fest der Blasmusik

Bezirksmusikfestin Gabelbach abgesagt

Die Entscheidung fiel schwer, doch letztlich blieb keine andere Wahl. Das Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Anfang Mai in Gabelbach ist abgesagt. Ob es einen Ersatztermin gibt, ist fraglich. Hier Auszüge aus der Erklärung der Veranstalter von der Musikkapelle Gabelbach, die unserer Redaktion vorliegt.

„Aufgrund der derzeitigen und vermutlich noch weiter anhaltenden schwierigen Situation in Zusammenhang mit der Corona-Virus-Pandemie müssen wir unser geplantes Festwochenende vom 7. bis 10. Mai 2020 mit dem 43. Bezirksmusikfest des Bezirks XV des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes leider absagen. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, sind doch viele unserer Musikerinnen und Musiker schon seit Monaten mit den Vorbereitungen beschäftigt und haben dabei viel Herzblut und Energie investiert. Allerdings geht unser aller Gesundheit vor. Derzeit ist nicht absehbar, wie lange die geltenden Beschränkungen noch andauern werden. Wir gehen aber davon aus, dass auch in naher Zukunft größere Veranstaltungen, wie ein solches Musikfest, nicht stattfinden werden können. In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und unserer Bezirksvorstandschaft haben wir uns deshalb zu diesem Schritt entschieden.

Ob und wie wir unser 100. Jubiläum in diesem Jahr noch feiern können, werden vermutlich die nächsten Wochen zeigen. Für das Festwochenende im geplanten Umfang haben wir wegen der unsicheren Planungslage allerdings bisher keinen Ersatz vorgesehen.“ (AZ).