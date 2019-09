vor 36 Min.

Ausbildungsstart: Bäcker suchen dringend Nachwuchs

Am Montag starten hunderte junge Menschen ins Berufsleben. Aber nicht in jeder Branche finden sich auch genügend Bewerber. Besonders betroffen sind Bäckereien.

Von Tobias Schertler

Heute fällt für hunderte Azubis im Augsburger Land der Startschuss ins Berufsleben. Noch immer gibt es in Handwerk, Industrie, Handel oder Pflegebereich noch offene Stellen. Eine Branche die es besonders trifft sind die Bäcker. Viele Backstuben suchen nach Fachkräften, finden aber keine. Woran liegt das?

Bei der Bäckerei Liepert aus Nordendorf mangelt es in den sechs Filialen vor allem an Bäckern und Konditoren. Nachwuchs dafür zu finden gestaltete sich als schwierig, erzählt Mitarbeiterin Sabrina Konietzko: „Wir zweifeln daran, dass in diesem Bereich noch jemand nachkommt“.

Ab September arbeiten dort immerhin zwei neue Azubis als Verkäufer. Aber weshalb bewerben sich so wenige? Die Verkaufsleiterin nennt Gründe. „Es mangelt an der Motivation. Viele sind dazu auch noch unfreundlich“, sagt sie.

Bäckerei Niedermair in Diedorf: 10 Prozent sind Lehrlinge

Simone Mittermeier von der Bäckerei Niedermair in Diedorf kann das nicht bestätigen. „Unsere jetzigen Azubis sind alle sehr freundlich und pflegen einen guten Umgang“, sagt sie. Früher habe es es aber durchaus schon Problemfälle gegeben. „Wir sind froh, dass zehn Prozent des Personals Lehrlinge sind“, berichtet die Geschäftsführerin.

In den beiden Filialen an der B 300 gibt es im Gegensatz zu den Kollegen aus Nordendorf einen neuen Bäckerlehrling, dafür aber keinen Verkäufer. Mittermeier gibt jedem Bewerber eine Chance, ganz gleich welchen Schulabschluss dieser hat. „Wir würden auch jemanden ohne Hauptschulabschuluss nehmen“, sagt Mittermeier.

Georg Schneider, der die gleichnamige Vollwertbäckerei in Neusäß führt, schlägt in die gleiche Richtung. Er sagt: „Es geht eben um ganz viel Fingerspitzengefühl“. Sieben Lehrlinge sind in den neun Filialen der Bäckerei Schneider derzeit insgesamt beschäftigt. Laut dem Bäcker- und Konditormeister Schneider müsse man „eine Mitte zwischen der Qualität der Interessenten und den eigenen Ansprüchen finden.“ Das sei nicht immer einfach. Die Bewerbungen in den vergangen Jahren wurden auch hier immer weniger. Ein Grund hierfür sei die Nachtarbeit, die viele Jugendliche abschrecke, meint Schneider. Minderjährige Auszubildende dürfen laut Gesetz erst ab 4 Uhr mit der Arbeit beginnen. Tatsächlich geht es in vielen Bäckereien aber schon zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens los. Zu dieser zeit dürfen Lehrlinge erst ab 18 Jahren arbeiten. Die Bezahlung sei ebenfalls nicht gerade ein Bewerbermagnet, sagt Schneider.

Wie kann man den Job attraktiver machen?

Um den Job für junge Menschen attraktiver zu machen, hat man sich die Brot- und Feinbäckerei Wolter im oberbayerischen Rosenheim etwas ausgedacht. Dort öffnet das Geschäft erst um 7.30 Uhr, wodurch die Azubis besser eingebunden werden können. Für die hiesigen Bäckereien ist das allerdings keine Option. „Unsere Kunden möchten um 5 Uhr ihre Semmeln haben“, sagt Konietzko. Mittermeier pflichtet ihr bei. Auch sie kann das Geschäft am Morgen nicht aufgeben, zumal auch nicht gesichert ist, ob das mehr Bewerber anlocken würde. Einzig der Neusäßer Bäcker Schneider könne sich vorstellen, an den Arbeitszeiten zu drehen. In naher Zukunft sollen diese aber noch nicht geändert werden. Was also tun?

Als stellvertretender Vorstitzer der der Bäckerinnung Augsburg kennt Georg Schneider die Werbeaktionen der Bäcker. Vor ein paar Jahren startete der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks die Kampagne „Back dir deine Zukunft“, die immer noch läuft. Über einen Internetauftritt wird Hilfe bei der Bewerbung, bei rechtlichen Fragen nach Vertragsabschluss oder bei möglich Auslandsaufenthalten angeboten.

Ob diese Aktionen greifen werden, wird sich zeigen. Bäckrein Sabrina Konietzko aus Nordendorf blickt sorgenvoll in die Zukunft. „Wenn ein Teil der Belegschaft in Rente geht, wird es schon schwierig.“ Das wird in den kommenden zehn Jahren der Fall sein.

Daten und Fakten rund um den Ausbildungsbeginn

Im Bereich der Handewerskammer (HWK) für Schwaben starten heue 438 neue Azubis im Augsburger Land ihre Ausbildung. Das sind sieben Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Im Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) beginnen 937 junge Menschen ihre Ausbildung. Das sind gut 8 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Das Plus im Landkreis erklärt sich hauptsächlich aus dem Zuwachs bei kaufmännischen Berufen.



Die beliebtesten Ausbildungsberufe bei der IHK sind Industriemechaniker, Industriekaufmann sowie Kaufmann für Büromanagement beziehungsweise Einzelhandel.



Während die Bau- und Lebensmittelbranche intensiver sucht, ist der Bedarf im Kfz-Handwerk nahezu gedeckt. In vielen Bereichen gibt es aber noch offene Stellen. Insgesamt werden in der Lehrstellenbörse der HWK Schwaben aktuell noch 711 Stellen querbeet vom Anlagenmechaniker bis zum Zahntechniker für einen Start in 2019 angeboten.



„Viele Unternehmen würden mehr Auszubildende einstellen, erhalten aber keine oder nicht ausreichende Bewerbungen“, berichtet Wolfgang Haschner, Leiter des Fachbereichs Ausbildung der IHK Schwaben. Der bundesweite Trend, wonach mehr als jeder dritte Betrieb keine Bewerber findet, treffe auch für Schwaben zu



Themen Folgen