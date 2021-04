Ausflugstipp zu Ostern: Skulpturen im Museumshof Oberschönenfeld zeigen Menschliches

Plus Große Holzfiguren des Denklinger Bildhauers Josef Lang tummeln sich derzeit auf dem Museums-Freigelände Oberschönenfeld. Was die neue Ausstellung "Im Dialog" so anziehend macht.

Auch wenn das Museum Oberschönenfeld wegen der Corona-Pandemie noch mindestens bis zum 16. Mai geschlossen bleibt, müssen Besucher dort nicht auf einen Kunstgenuss verzichten: Denn derzeit sind auf dem offenen Freigelände unter dem Titel "Im Dialog" Skulpturen des Bildhauers Josef Lang aus Denklingen zu sehen. Obwohl nur sieben Arbeiten gezeigt werden, hinterlässt die Ausstellung durchaus Eindruck.

Die Figuren spiegeln das Lebensthema des Künstlers wider: den Menschen und die Menschlichkeit. Zugleich eröffnen sie mit ihrem Werkstoff das Jahresthema 2021 „Holz“, Schwerpunkt des Ausstellungsprogramms des Bezirks Schwaben.

Kokett blickt die "Kleine Rote" den Besucher der Ausstellung mit Holzskulpturen Josef Langs in Oberschönenfeld an. Bild: Marcus Merk

Die Figuren haben eine ganz eigene Anziehungskraft, obwohl sie mitunter grobschlächtig wirken. Schon beim unteren Eingang in den Museumshof nimmt die leuchtend rote Skulptur "Leo guckt" die Gäste auf Augenhöhe in Empfang. Dieser "Leo" ist eine der kleinsten Arbeiten der Schau: Der Künstler Josef Lang präsentiert in Oberschönenfeld bis zu fünf Meter hohe Figuren.

Skulpturen in Oberschönenfeld sind je aus einem Eichenholzstamm gearbeitet

Diese hat er aus jeweils einem Eichenholzstamm - ohne Stückelung - erarbeitet. Dafür verwendet er ausschließlich die Kettensäge. Die Sägespuren sollen darauf hinweisen, dass "ein Mensch mit einem Werkzeug den Baum bearbeitet hat", erklärt Lang. Dennoch weisen Werke wie die "Kleine Rote" auch eine fast schon zarte Bearbeitung mit der Säge auf. Gleichzeitig ist es dem Bildhauer wichtig, auf die spezifische Beschaffenheit des ausgewählten Baumstamms zu reagieren, wie Krümmungen, Ausbeulungen Äste oder Risse. Die Skulpturen sind durchwegs für eine Präsentation im Freien bestimmt. Sie fallen nicht nur wegen ihrer schieren Größe auf, denn Josef Lang lasiert sie in jeweils einer kräftigen Farbe, bevorzugt in Rot, Blau und Gelb.

Diese "Ahnenfigur" in der Ausstellung mit Holzskulpturen von Josef Lang in Oberschönenfeld trägt eine kleine Figur. Sie symbolisiert Eltern, welche im alter von ihren Kindern im Alltagsleben unterstützt werden müssen. Bild: Marcus Merk

Häufig lässt er die Spuren der Baumstämme in den Skulpturen sichtbar bleiben, denn er betrachtet sie als Lebenszeichen. Für seine Menschenbilder benötigt Josef Lang keine Modelle. "Der Bildhauer arbeitet nach einem Bild, das in seiner Vorstellung existiert", sagt Mechthild Müller-Hennig, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Museum. "Zunächst nimmt er Eindrücke von außen mit auf und lässt das Gesehene in seine Arbeit einfließen." So ergeben sich Momentaufnahmen typischer, unbewusster Haltungen von Menschen. Lang arbeitet dabei rund um die Skulptur. Die fertigen Figuren sollen von allen Seiten betrachtet werden können. Auch die Beschaffenheit der verwendeten Stämme fließt ein. So wurde aus einem krumm gewachsenen Baum die "Große Liegende". Sie ist am oberen Eingang zum Museums-Freigelände auf Höhe der Schwäbischen Galerie aufgestellt.

Holzskulpturen des Künstlers Josef Lang zeigt die neue Ausstellung des Museums Oberschönenfeld "Im Dialog". Die Arbeiten aus Eichenholz sind auf dem Freigelände zu sehen. Video: Marcus Merk

Ausstellung "Im Dialog": In gebührendem Abstand aufgestellt

Auf dem Freigelände des Museums Oberschönenfeld können diese großen Arbeiten in gebührendem Abstand aufgestellt werden, sodass sie zum einen für sich als Einzelfigur wirken, zum anderen sich aber dennoch eine Beziehung zu den anderen Skulpturen herstellt. Ursprünglich einzeln konzipiert, wird aus den großen Arbeiten "Rosa" und "Grünmann" für den Betrachter ein Paar. Dabei macht der Grünmann eher einen steifen, zurückhaltenden Eindruck. Rosa wiederum ist in ihrer Körperlichkeit dargestellt. Ob beide Kleidung tragen, lässt Josef Lang offen.

Holzskulpturen von Josef Lang: Hier "Rosa" und der "Grünmann" im Museumshof Oberschönenfeld. Bild: Marcus Merk

Immer wieder fließen eigene Erlebnisse Langs ein, so zum Beispiel bei einer "Ahnenfigur". Diese Großskulptur hält eine weitere kleine Figur in Händen und stützt sie. "Wenn Eltern alt werden, fallen sie gleichsam in einen Kindheitsstatus zurück und müssen nun von ihren Kindern unterstützt werden", so Mechthild Müller-Hennig.

Skulpturen von Josef Lang sind an vielen Orten präsent

Josef Lang, 1947 in Bad Tölz geboren, studierte nach einer Steinmetzlehre von 1979 bis 1986 Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste München; dort war er Meisterschüler von Prof. Erich Koch. Er kann nicht nur auf zahlreiche Ausstellungen, sondern auch auf viele Stipendien und Preise zurückblicken. Seit 1986 lebt Josef Lang als freischaffender Bildhauer in München und Denklingen (Kreis Landsberg am Lech). Seine überlebensgroßen Holzskulpturen sind an vielen Orten präsent: in Schwaben beispielsweise in Burgau, Friedberg, Bad Wörishofen und Königsbrunn.

Aus einem krumm gewachsenen Baumstamm schuf Josef Lang die "Große Liegende". Sie empfängt die Besucher beim Eingang ins Freigelände auf Höhe der Schwäbischen Galerie. Bild: Marcus Merk

Die Ausstellung "Im Dialog - Holzskulpturen von Josef Lang" ist noch bis zum 3. Oktober auf dem Freigelände des Schwäbischen Museums Oberschönenfeld zu sehen.

