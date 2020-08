00:32 Uhr

Ausflugziele für einen heißen Sommer

Neue Broschüre für den Urlaub daheim

Dass Heimat alles, nur nicht langweilig ist, beweist die AVV-Freizeitbroschüre mit attraktiven Ausflugstipps für alle, die ihren Urlaub mobil daheim genießen möchten. Die Neuauflage der Broschüre lädt ein, neue Ziele direkt vor der Haustüre zu entdecken. Das Beste: Viele der Ziele sind entspannt und günstig mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu erreichen.

Für jeden ist etwas dabei: Ob Tierfreunde, Radfreunde, Wanderbegeisterte, Stadtschlenderer, Pfadjäger, Wissbegierige, Historienfans und Daheimgebliebene – passend zur Jahreszeit hat der AVV Ziele größtenteils an der frischen Luft ausgewählt. Clique, Pärchen oder Familie gehen zum Beispiel per Rad auf Entdeckertour im Schwäbischen Holzwinkel auf den Spuren Ludwig Ganghofers oder erkunden das Naturschutzgebiet Feldheim. Wanderfreunde sind auf dem Hergottsruher Pilgerweg bei Friedberg unterwegs oder verbinden auf Wertingens Freitzeitberg Minigolf, Baden und Ponyreiten. Besondere Stadtrundgänge warten in Augsburg und Friedberg – so vielfältig wie die Region sind auch die Tipps des AVV. Und wenn das Wetter mal nicht passt, gibt es noch Freizeittipps für zuhause.

In einer handlichen Broschüre gibt es die Tipps ab sofort im AVV-Kundencenter am Augsburger Hauptbahnhof (Bohus Center im Erdgeschoss) oder unter www.avv-augsburg.de/downloads im Bereich Flyer online. Mehr Freizeittipps finden Sie unter avv-augsburg.de/freizeit.

