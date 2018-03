02.03.2018

Ausgezeichnete Chancen auf dem Arbeitsmarkt

88 Absolventen an der Kaufmännischen Berufsschule in Neusäß. Warum die Schule mit einem Fußballspiel zu vergleichen ist

In festlichem Rahmen erhielten 88 Absolventen der Kaufmännischen Berufsschule Neusäß in der Aula des Beruflichen Schulzentrums Neusäß ihr Abschlusszeugnis.

54 Industriekaufleute, 15 Kaufleute für Büromanagement, neun Kaufleute im Einzelhandel und zehn Kaufleute im Groß- und Außenhandel konnten sich über die bestandene Abschlussprüfung freuen.

Schulleiter Jürgen Wunderlich ließ in seiner Festrede die Ausbildungszeit der Absolventen noch einmal Revue passieren, indem er die Ausbildung mit einem Fußballspiel verglich. Bei diesem Spiel setzte die IHK die Regeln und die Schüler wurden von den Lehrern trainiert, um zum Schluss ein gutes Endergebnis zu erzielen.

Dies ist den Schülern gelungen. So konnten sechs von ihnen für ihre hervorragenden Leistungen als Klassenbeste mit einem Buchpreis ausgezeichnet werden. Zur Abschlussfeier waren auch Eltern, Verwandte, Freunde und Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft gekommen. Landrat Martin Sailer betonte in seiner Funktion als Sachaufwandsträger die erheblichen Investitionen des Landkreises in das neue Schulzentrum, zu dem auch die Kaufmännische Berufsschule gehört. Christine Kratzer-Haugg von der IHK Schwaben gratulierte den Absolventen und machte die Schüler darauf aufmerksam, dass sie durch die Berufsausbildung in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf bestens vorbereitet seien auf die Anforderungen des globalisierten Wettbewerbs ebenso wie auf die Anforderungen einer komplexen Gesellschaft. Dabei ging sie auf die ausgezeichneten Chancen der Absolventen am derzeitig guten Arbeitsmarkt ein. Viel Applaus erhielten die Schüler Werner Frank und Valentin Hill für ihre Schülerrede sowie die Lehrerin Renate Ebner-Hösle für die musikalische Umrahmung des Abends. (AL)