11:07 Uhr

Außenspiegel mehrerer Autos in Gersthofen zerkratzt

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf einen Unbekannten, der die Außenspiegel mehrerer Autos in Gersthofen beschädigt haben soll.

Die Außenspiegel mehrerer Autos sind am Samstagabend gegen 23 Uhr von einem Unbekannten zerkratzt worden. Laut Polizei standen die beschädigten Autos in der Gersthofer Brahmstraße. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gersthofen in Verbindung zu setzen. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)

