vor 52 Min.

Ausstellung in Diedorf: Was Malen mit Politik zu tun hat

Markus Karl setzt sich in seinen Bildern mit den Grausamkeiten der Weltpolitik auseinander. Das Gemälde im Hintergrund ist aus seiner Auseinandersetzung mit den Konflikten im Nahen Osten entstanden.

In Diedorf wurde die neue Ausstellung „Inhuman“ eröffnet – ein Statement für mehr Humanität.

Von Tobias Karrer

Verzogene Fratzen, ausgemergelte Körper und verzerrte Haltungen. Die Figuren, die der Künstler Markus Karl aus Langenneufnach auf die Leinwand gebracht hat, sind trotz aller Verfremdung menschlich. Sie heben sich in ihren Konturen von dem oft einfarbigen Untergrund ab und scheinen gleichzeitig in ihm zu verschwimmen. Schon bei einer oberflächlichen Betrachtung wird klar: Die Themen der Kunst, die aktuell in der Galerie D1 ausgestellt ist, sind ernst.

Darauf deutet auch der Name der aktuellen Ausstellung hin. Unter dem Begriff „Inhuman“ sind Gemälde von Markus Karl und Holzarbeiten von Sylvia Meier aus Dießen am Ammersee ausgestellt. Die beiden Künstler haben sich dem Thema auf unterschiedliche Weise genähert: Während Karl das Unmenschliche und das Grausame in weltpolitischen Zusammenhängen sieht, geht es Meier eher um die „kleinen Boshaftigkeiten, die einem im Alltag begegnen“.

Idee der Humanität und deren Errungenschaften

In ihrer Begrüßungsrede bei der Vernissage ist auch Galeristin Veronika Thum-Köglowitz explizit politisch. Sie spricht von der Idee der Humanität und deren Errungenschaften, die immer wieder von „Habgier, Hass und Egoismus“ zu- nichtegemacht würden. Humanität ist in ihren Augen ein Wertesystem. Demgegenüber stehen gesellschaftliche Grausamkeiten wie „das Massengrab Mittelmeer, die Ausbeutung und Unterdrückung des globalen Südens“ und „das Konsumverhalten“. Die Kunst – und damit auch die Ausstellung – seien eine „Konfrontation mit menschlichem Handeln“, sie halte der Gesellschaft also den Spiegel vor.

Wer sich genauer mit Markus Karls Bilder auseinandersetzt, erkennt genau diesen Spiegel. Besonders eindrücklich sind die eher dunkel gehaltenen Gemälde, in denen der Künstler auf den Nahostkonflikt und den Bürgerkrieg ins Syrien anspielt. Für Karl hat sich auf diesen Bildern „die Asche der Zerstörung über eine multireligiöse Hochkultur gelegt“. Für die Ausstellung musste er seinen Bildern Titel geben. Das sei ihm schwer gefallen, da das Malen für ihn eher ein Prozess ist: „Ich bin ein politisch interessierter Mensch und setze mich genau mit Themen auseinander, bevor ich anfange“, erklärt er. Karl wollte mehrdeutige Titel finden, um auszudrücken, dass sich auch die Bilder nicht nur auf eine einzelnes Ereignis beziehen. Bei dem Gemälde „during boarding“ ist das gelungen. Dem Betrachter kommen zwei Assoziationen in den Sinn. Auf der einen Seite kann das verzerrte Gesicht zu einem Menschen gehören, der gerade mit Waterboarding gefoltert wird, aber zu Recht merkt Karl auch an: „Es könnte auch die Verzweiflung eines Geflüchteten beim Boarding des Abschiebeflugs sein.“

Holzarbeiten handeln von alltäglichen Dingen

In Sylvia Meiers Holzarbeiten geht es um alltäglichere Dinge. Die beiden Figuren „Königin und König“ aus Birke bemalt mit Akryl, könnten zum Beispiel auf die Schwierigkeiten einer Liebesbeziehung und die kleinen Grausamkeiten des Zwischenmenschlichen anspielen, so die Künstlerin. Ihr „Buchhalter“ ist dagegen eine direkte Auseinandersetzung mit der deutschen Politik. Die Figur steht auf einem dünnen Buchband, dessen Untertitel lautet: „Denn eins ist sicher, die Rente.“ Vor dem Buchhalter hängt eine kleine Holzfigur augenscheinlich in der Luft. Befestigt ist sie am beweglichen Arm des Buchhalters, auf dem das Wort „Eid“ eingeritzt ist.

Die Vernissage ist Teil des „Art Summer“ in der Galerie D1. Bei der darauf folgenden Versteigerung von Kunstgegenständen und dem Abendessen mit veganem Linsendal rücken die ersten Themen der Ausstellung in den Hintergrund. Zum Abschluss spielt die Hip-Hop-Band Kleister aus Berlin. Ihre Texte passen ins Programm: Oft sind auch sie gesellschaftskritisch, aber immer unterhaltsam. Die beiden Musiker geben alles, und viele Besucher tanzen mit.

Themen Folgen